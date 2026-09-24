Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Phước Tân lại ngập nặng do nước sông Buông dâng cao

Từ rạng sáng 24/9, nước sông Buông tiếp tục dâng cao, tràn vào nhiều khu dân cư, tuyến đường tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Hàng chục hộ dân ở khu phố Hương Phước (trước đây là khu phố Miễu) bị nước vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại.

Nước ngập nặng tại nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân qua chỗ ngập.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực tổ 9B1, 9C và các vùng trũng thấp ven sông thuộc khu phố Hương Phước, nước dâng cao, nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư chìm trong nước. Tại một số vị trí, nước từ khu vực cao đổ xuống tạo thành dòng chảy mạnh, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hầm chui dân sinh dưới cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng bị ngập, chia cắt việc lưu thông qua khu vực. Một số người dân vẫn cố gắng băng qua dòng nước để về nhà, trong khi nhiều người phải chọn đường vòng do do sợ mất an toàn.

Trước tình hình nước tiếp tục dâng cao, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, lập chốt tại một số điểm ngập sâu, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Tân cũng được huy động hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đồng thời giúp các hộ kê cao, di chuyển đồ đạc, hạn chế thiệt hại do nước lũ.

Anh Nguyễn Thế Mạnh, ngụ tổ 9B, khu phố Hương Phước, cho biết nước bắt đầu dâng từ khoảng 4h sáng 24/9. Ban đầu nước chỉ ngập ngoài đường, nhưng sau đó mực nước tăng nhanh, tràn vào khu dân cư và nhà dân. "Chúng tôi đã chủ động kê cao đồ đạc từ sớm nhưng nước lên khá nhanh. Người dân trong khu vực chủ yếu theo dõi mực nước và hỗ trợ nhau di chuyển tài sản lên vị trí cao hơn", anh Mạnh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Toàn, người dân khu phố Hương Phước, cho biết tình trạng ngập khiến việc đi lại trong khu dân cư gặp nhiều khó khăn. Một số tuyến đường nước chảy mạnh nên người dân hạn chế di chuyển, nhất là người già và trẻ nhỏ. "Điều người dân lo nhất là nước còn tiếp tục dâng nếu mưa lớn kéo dài. Chúng tôi mong lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ những hộ ở khu vực thấp khi cần thiết", anh Toàn nói.

Mưa kéo dài, nước dâng gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Đồng Nai, trong 24 giờ qua, từ 7h ngày 23/9 đến 7h ngày 24/9, trên địa bàn TP Đồng Nai xuất hiện mưa tại nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực khá cao, như Đắk Lua 26mm, Thanh Sơn 97mm, Tân Phú 44mm, Phú Hiệp 31mm, La Ngà 37mm, Trị An 62mm, Hàng Gòn 36mm, Lộ 25 48mm, Xuân Lộc 38mm, Trảng Bom 32mm và Long Thành 31mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ 13h ngày 24/9 đến 13h ngày 26/9, khu vực TP Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-130mm, có nơi trên 130mm; mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Nước lũ đổ về dâng nhanh ảnh hưởng người dân.

Đáng chú ý, mực nước vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang biến đổi chậm và ở mức cao. Đến 7h ngày 24/9, mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai đạt 112,41m, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,09m. Đài Khí tượng thủy văn TP Đồng Nai cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến khu vực các xã, phường Đắk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận.

Tại phường Phước Tân, tình trạng ngập do nước sông Buông dâng cao từng xảy ra trước đó. Ngày 11/9, sau nhiều giờ mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về khiến mực nước tăng nhanh, gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm một phần khu phố Hương Phước với các tổ 9A, 9A1, 9A2, 9B, 9B1, 9C, tổ 10 (thuộc khu phố Miễu cũ) cùng tổ 17, 18. Trong đợt ngập này, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị nước bao phủ; khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất ghi nhận mực nước cao khoảng 1,5m, ảnh hưởng đến khoảng 320 hộ dân.

Hầm chui dân sinh dưới cao tốc bị ngập.

Đối với lần ngập trước, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đã có báo cáo nhanh về tình hình ngập lụt và công tác kiểm tra chỉ đạo ứng phó, khắc phục tại khu vực sông Buông.

Cụ thể, theo nhận định ban đầu của địa phương, lượng mưa ở khu vực thượng nguồn và trên địa bàn cao. Nước tập trung đổ về nhanh với lưu lượng lớn, không tiêu thoát kịp thời gây ngập lụt. Dòng chảy sông Buông quanh co uốn lượn, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất. Mặt cắt vị trí cầu sắt tạm tại tổ 9A1 (khu phố Hương Phước) phục vụ công tác thi công bị thu hẹp, gây cản trở dòng chảy. Đồng thời khu vực này có địa hình thấp trũng, đường dọc ven bờ sông Buông có cao độ thấp. Khi mực nước sông dâng lên cao, nước tràn vào khu dân cư.

Đặc biệt qua kiểm tra, vị trí cống thoát nước qua đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tại Km1+950) đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn trong việc tiêu thoát nước từ khu dân cư về hạ lưu sông Buông. Trước tình trạng trên, phường Phước Tân kiến nghị khơi thông mương thoát nước chảy ra sông tại khu vực thấp trũng tiếp giáp tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước.

Điều chỉnh hướng tuyến dòng chảy từ suối ra cống thoát nước qua cao tốc để thuận dòng chảy, tránh gấp khúc, tiêu thoát nhanh khi có mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về.

Địa phương cũng kiến nghị đơn vị thi công đường cao tốc tháo dỡ cầu sắt tạm tại tổ 9A1, nạo vét đất đá lòng sông Buông tại vị trí thượng và hạ lưu cầu sắt, tạo thông thoáng dòng chảy.