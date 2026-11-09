Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc do ảnh hưởng của mưa rét đầu mùa

Trên nhiều tuyến đường, dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm. Mưa rét cùng những sự cố giao thông khiến hành trình đi làm, đi học của người dân Thủ đô thêm vất vả.

Ùn tắc giao thông ngày đầu tuần tại nhiều khu vực trong nội thành Hà Nội. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Sáng thứ hai, Hà Nội đón đợt rét đầu mùa với những cơn mưa kéo dài. Từ sáng sớm, người dân ra đường trong áo ấm, áo mưa, khăn quàng cổ. Thời tiết thay đổi đột ngột đúng vào thời điểm lượng phương tiện đổ về các tuyến đường chính tăng cao khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ùn tắc giao thông ngày đầu tuần tại nhiều khu vực trong nội thành Hà Nội. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội từ sáng sớm 9/11, gây mưa vừa, mưa to và dông, trời chuyển rét. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 17 - 20 độ C, gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Đáng chú ý, lúc 5 - 6 giờ, nhiệt độ tại Hà Nội chỉ khoảng 18 độ C, giảm 6 - 7 độ C so với sáng hôm trước (ngày 8/11).

Hàng dài ô tô, xe máy ùn ứ tại khu vực đường Nguyễn Trãi, gần nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Ghi nhận trên đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông có mật độ phương tiện lớn ở phía Tây Nam Thủ đô, ô tô, xe máy nối đuôi nhau dưới tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Dòng xe kéo dài qua nhiều đoạn đường, có thời điểm các phương tiện phải nhích từng chút. Mặt đường ướt, tầm nhìn hạn chế khiến các phương tiện phải giảm tốc độ.

Người dân che ô chờ xe buýt tại điểm dừng trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) trong sáng mưa 9/11/2026. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Trên cầu đi bộ bắc qua đường Nguyễn Trãi, bảng thông tin giao thông điện tử hiển thị cảnh báo mật độ phương tiện rất cao ở cả ba hướng Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi và Nguyễn Xiển. Đây đều là những hướng lưu thông có lượng phương tiện lớn trong giờ cao điểm, đặc biệt vào buổi sáng đầu tuần.

Mưa vào giờ cao điểm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Trãi sáng 9/11. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Bảng Led điện tử cảnh báo mật độ giao thông rất cao tại các hướng Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi và Nguyễn Xiển (Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Không riêng khu vực Nguyễn Trãi, nhiều tuyến đường khác của Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc trong sáng 9/11. Theo thông tin giao thông cập nhật trong giờ cao điểm, hướng đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy, đặc biệt là qua nút giao Cổ Linh đang thi công dự án hầm chui Cổ Linh xuất hiện dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Ùn tắc giao thông tại nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Phan Phương /TTXVN

Tại đầu cầu Thăng Long, theo hướng vào nội thành, một xe tải đâm vào cột camera trạm cân khiến phần cabin hư hỏng nặng. Sự cố gây ùn xe ở khu vực đầu cầu, trong khi giao thông theo hướng Nội Bài cũng bị ảnh hưởng. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực xảy ra vụ việc. Ở khu vực nội đô, gần ngã tư Phố Huế - Nguyễn Công Trứ, một cành cây lớn bị gãy, chắn ngang đường, cản trở việc lưu thông. Khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng xảy ra tình trạng phương tiện đông, di chuyển khó khăn.

Tính đến 8 giờ 15 phút ngày 9/11, tuyến đường ùn tắc kéo dài nhất là vành đai 3 nối Mai Dịch đến nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo cả hai chiều. Một số tuyến khác như đường Vạn Phúc, đường 70, Phùng Hưng (khu vực Hà Đông) đang ùn tắc cục bộ.

Ùn tắc giao thông kéo dài nhiều km trên đường Đàm Quang Trung, hướng về cầu Vĩnh Tuy, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm sáng ngày đầu tuần. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Đợt không khí lạnh lần này đến nhanh. Chỉ sau một đêm, nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt, nhiều người phải thay đổi trang phục khi ra đường. Mưa xuất hiện từ sáng sớm, đúng lúc người dân bắt đầu ngày làm việc mới khiến áp lực giao thông càng lớn. Trong những ngày mưa rét, người dân cần chủ động thời gian đi lại, giữ khoảng cách an toàn và theo dõi thông tin giao thông trước khi lựa chọn lộ trình. Các tuyến đường sắt đô thị và xe buýt cũng là phương án đáng cân nhắc để tránh những đoạn đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.