Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc do ảnh hưởng của mưa giông sáng đầu tuần

Ùn tắc giao thông xảy ra trên nhiều tuyến đường hướng về trung tâm thành phố, khiến các phương tiện di chuyển chậm trong giờ cao điểm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ùn tắc giao thông tại nút giao Cổ Linh-Đàm Quang Trung khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ùn tắc giao thông kéo dài nhiều km trên đường Đàm Quang Trung, hướng về cầu Vĩnh Tuy, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm sáng ngày đầu tuần. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ùn tắc giao thông kéo dài nhiều km trên đường Đàm Quang Trung, hướng về cầu Vĩnh Tuy, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm sáng ngày đầu tuần. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Hàng dài ôtô, xe máy ùn ứ tại khu vực đường Nguyễn Trãi, gần nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội). (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Người dân che ô chờ xe buýt tại điểm dừng trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) trong sáng mưa 9/11/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Người dân che ô chờ xe buýt tại điểm dừng trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) trong sáng mưa 9/11/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Mưa vào giờ cao điểm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Trãi sáng 9/11. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Bảng Led điện tử cảnh báo mật độ giao thông rất cao tại các hướng Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi và Nguyễn Xiển (Hà Nội). (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Giao thông ùn ứ kéo dài trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ôtô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) dưới trời mưa sáng 9/11/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Thời tiết và giao thông tại Hà Nội ghi nhận mưa lớn từ sáng sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng mây đối lưu, gây ra tình trạng ùn tắc và ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Thời tiết mưa rét trong ngày đầu tuần khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, giao thông trên nhiều tuyến đường hướng về trung tâm thành phố trở nên ùn ứ trong giờ cao điểm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Thời tiết mưa rét trong ngày đầu tuần khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, giao thông trên nhiều tuyến đường hướng về trung tâm thành phố trở nên ùn ứ trong giờ cao điểm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ùn tắc giao thông ngày đầu tuần tại nhiều khu vực trong nội thành Hà Nội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Ùn tắc giao thông ngày đầu tuần tại nhiều khu vực trong nội thành Hà Nội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm trên phố Lò Đúc trong sáng 9/11. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ùn tắc giao thông ngày đầu tuần tại nhiều khu vực trong nội thành Hà Nội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Ùn tắc giao thông ngày đầu tuần tại nhiều khu vực trong nội thành Hà Nội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Ùn tắc giao thông ngày đầu tuần tại nhiều khu vực trong nội thành Hà Nội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)