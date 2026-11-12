Nhiều tuyến đường ách tắc do ngập sâu, sạt lở ở Đắk Lắk

Các điểm ngập sâu được lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm. (Ảnh: MXH)

Ngày 12/11, thông tin từ Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết, tính đến 10h cùng ngày, các tuyến đường do Sở quản lý ghi nhận 6 điểm tắc đường do ngập nước, 2 điểm sạt lở và 2 vị trí bị ảnh hưởng bởi cây đổ, đất cát bồi lấp rãnh dọc.

Trong đó, tuyến ĐT.642 qua xã Đồng Xuân có 3 đoạn ngập, độ sâu từ 40 đến 80cm, gây ách tắc giao thông.

Trên tuyến ĐT.641, đoạn Km2+300 - Km4+200 qua xã Tuy An Bắc ngập khoảng 50cm. Tuyến ĐT.650 cũng bị ngập tại đoạn Km0+00 - Km0+500 qua xã Tuy An Bắc và Km3+300 - Km4+00 qua xã Tuy An Tây, độ sâu khoảng 50 - 60cm, khiến giao thông ách tắc.

Ngoài ngập lụt, sạt lở xảy ra trên tuyến ĐT.647 qua xã Phú Mỡ. Tại Km28+400 - Km28+450, khoảng 95m3 đất đá từ mái taluy dương tràn ra toàn bộ mặt đường trên chiều dài 50m. Đơn vị quản lý đang thu dọn để mở một làn xe.

Đáng chú ý, khoảng 5h13 ngày 12/11, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực cách phía Nam hầm Tuy An khoảng 5km.

Đơn vị quản lý, bảo dưỡng đã thu dọn đất sạt lở tại hai vị trí, trong đó đoạn Km1288+170 - Km1288+240 mới xử lý được một làn và tiếp tục triển khai khắc phục.

Theo báo cáo, hướng Nam - Bắc lưu thông bình thường. Hướng Bắc - Nam dự kiến thông xe lúc 10h30 cùng ngày; lực lượng Công an điều tiết phương tiện ra Quốc lộ 1 tại nút giao Chí Thạnh.

Khẩn trương khắc phục trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.

Tại Km29+700 tuyến ĐT.650 qua xã Vân Hòa, thuộc phạm vi dự án nâng cấp, hoàn chỉnh tuyến đường, sạt trượt taluy dương cũng khiến đất đá tràn xuống mặt đường, gây tắc giao thông. Đơn vị thi công đang thu dọn, dự kiến thông một làn lúc 11h và toàn bộ mặt đường lúc 16h ngày 12/11.

Trên Quốc lộ 19C qua xã Ea Riêng, một điểm sạt lở với khoảng 46m3 đất, bụi cây tràn ra chiếm 1/3 mặt đường đã được xử lý.

Hai cây gãy đổ tại Km163+150 cũng được dọn dẹp, bảo đảm phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, mưa lớn còn kéo theo khoảng 30m3 đất cát bồi lấp rãnh dọc trên đoạn dài 80m tại Km168+250 - Km168+330.

Sở Xây dựng đã yêu cầu các nhà thầu quản lý tuyến bố trí người trực gác ở hai đầu đoạn đường bị ngập, đặt hệ thống cảnh báo, phối hợp với chính quyền địa phương không cho người và phương tiện đi qua những vị trí ngập, sạt trượt chưa bảo đảm an toàn.