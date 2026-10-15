Nhiều trường tư ở Hà Nội bắt đầu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 từ tháng 10

Trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội thông báo bắt đầu tuyển sinh lớp 1 từ ngày 30/9 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Năm học 2027-2028, trường dự kiến tuyển 320 học sinh, chia thành 10 lớp, mỗi lớp 32 em.

Học sinh được đánh giá thông qua bài kiểm tra WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children) và phỏng vấn trực tiếp. Với những em có nguyện vọng theo học lớp Tiếng Anh nâng cao, trường sẽ tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh sau khi học sinh trúng tuyển. Kết quả tuyển sinh được thông báo qua email cho phụ huynh.

Đối với tuyển sinh lớp 6, trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 14/10 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 200 học sinh, tương ứng 6 lớp, mỗi lớp 34 em.

Trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển thông qua đánh giá năng lực.

Ở phương thức xét tuyển thẳng, học sinh đạt Cúp Vô địch hoặc giải Nhất, Nhì, Ba hay giải tương đương tại các cuộc thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Nghệ thuật - Thể thao từ cấp phường trở lên có thể được xem xét tuyển thẳng. Các cuộc thi phải do Sở GD-ĐT hoặc những đơn vị uy tín tổ chức. Thành tích được tính trong các năm học lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

Với phương thức đánh giá năng lực, trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Học bổng Ngôi Sao Hà Nội, dự kiến tổ chức ngày 7/3/2027. Học sinh đang học lớp 5 tại trường được ưu tiên cộng 3 điểm vào tổng điểm xét tuyển.

Không chỉ Ngôi sao, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng bắt đầu tuyển sinh lớp 1. Trường dự kiến tuyển 10 lớp Song ngữ Quốc tế Cambridge, thuộc hai hệ Quốc tế Cambridge Chuyên sâu (CS) và Quốc tế Cambridge Tiêu chuẩn (CI).

Phụ huynh đăng ký dự tuyển cho con thông qua câu lạc bộ “Khởi đầu một hành trình ưu tú”, nộp hồ sơ vào ngày 3/10. Học sinh cần tham gia 4 buổi trải nghiệm, làm quen với môi trường tiểu học vào các ngày thứ 7 hàng tuần. Các em cần tham gia đầy đủ số buổi theo quy định mới đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 1.

Nhiều trường tư ở Hà Nội đã thông báo tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2027-2028. Ảnh minh họa

Trường THCS Pascal cũng bắt đầu tuyển sinh lớp 6 năm học 2027-2028, với chỉ tiêu 190 học sinh, chia thành 5 lớp, mỗi lớp 38 em.

Trường tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả bài khảo sát năng lực, gồm ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Ngoài điểm khảo sát, học sinh có thể được cộng điểm thưởng từ các hoạt động khác.

Điểm xét tuyển = Điểm bài khảo sát Toán + Điểm bài khảo sát Tiếng Việt + Điểm bài khảo sát Tiếng Anh + Điểm thưởng tự học trên LMS (nếu có) + Điểm thưởng CLB “Trải nghiệm hoạt động của Pasers” (nếu có) + Điểm thưởng viết thư của phụ huynh (nếu có).

Tổng điểm xét tuyển tối đa là 71 điểm, trong đó điểm các bài khảo sát Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh có thang điểm tối đa 20 điểm; điểm thưởng tự học trên LMS tối đa 5 điểm; điểm thưởng từ câu lạc bộ “Trải nghiệm hoạt động của Pasers” tối đa 5 điểm và điểm thưởng từ thư của phụ huynh tối đa 1 điểm.

Ngoài những trường kể trên, một số trường khác như Trường Hà Nội Adelaide, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Trường Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long… cũng đã mở cổng tuyển sinh cho năm học 2027-2028. Học sinh sẽ được khảo sát năng lực, kỹ năng hoặc tham gia hoạt động trải nghiệm để được xét tuyển vào trường...