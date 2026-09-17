Nhiều trường ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Phía trong phân hiệu Trường tiểu học Hoàng Mai 1, nước đã ngập đến các hành lang. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Trong sáng 17/9, phân hiệu Trường tiểu học Hoàng Mai 1 (xã Hoàng Mai) tại khu vực Quỳnh Thiện (cũ) đã thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Nguyên nhân do mưa lớn trong những ngày qua khiến nước dâng cao đã tràn vào phòng học dãy nhà 2 tầng. Nhiều học sinh của trường cũng không thể đến trường vì nhiều nơi bị ngập, không bảo đảm an toàn khi di chuyển.

Bà Phan Thị Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Thiện cho biết, để bảo đảm an toàn cho học sinh, ngay từ khi có mưa to, nước dâng lên cao, phường đã đề nghị các nhà trường thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình. Với những trường học sinh đi lại khó khăn hoặc nước ngập cao, yêu cầu nhà trường sớm thông báo cho phụ huynh, học sinh nghỉ học. Hiện, trời vẫn tiếp tục mưa nên các trường chưa có thông báo lịch đi học trở lại.

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 2 ngày qua khiến nhiều khu vực bị ngập lụt chia cắt. (Ảnh: Đ.P)

Tại tỉnh Nghệ An trong 2 ngày qua, do mưa lớn xảy ra trên nhiều địa bàn khiến nhiều khu vực bị ngập lụt chia cắt. Vì thế, nhiều trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học như các xã: Tam Thái, Tam Hợp, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thọ, Bình Minh, Đông Hiếu, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Tân Mai.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, trong đó cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo phường Tân Mai kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại Trường tiểu học Quỳnh Lộc. ( Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng hoặc các tuyến đường đến trường có cầu, ngầm, tràn không bảo đảm an toàn, các cơ sở giáo dục được chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thực tế, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Đối với các trường có học sinh bán trú, nội trú, ngành giáo dục yêu cầu tăng cường quản lý học sinh, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an toàn trong mọi tình huống. Các trường nằm ở khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện phải chủ động xây dựng, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi nhà máy thủy điện xả lũ.

Nhiều trường học bị ngập lụt buộc học sinh phải nghỉ học. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Cùng với bảo đảm an toàn cho người học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa cho biết, Sở cũng yêu cầu các trường chủ động bảo vệ cơ sở vật chất, kịp thời di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu thư viện và tài sản có giá trị lên tầng cao hoặc đến nơi an toàn tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Đồng thời, kiểm tra, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy, đổ; rà soát hệ thống phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện và các công trình phụ trợ để kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Trong quá trình thực hiện, Sở cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị báo cáo nhanh khi thiên tai gây thiệt hại đối với cơ sở giáo dục để kịp thời tổng hợp, chỉ đạo xử lý. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm nếu lơ là, không chủ động xây dựng phương án phòng tránh hoặc không kịp thời thông báo cho học sinh nghỉ học khi điều kiện không bảo đảm an toàn.