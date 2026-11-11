Nhiều trường ở Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học do mưa lũ

Do mưa lớn, nhiều học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. (Ảnh: An Tuy)

Ngày 11/11, một số trường học tại các xã Tuy An Tây và Đồng Xuân (Đắk Lắk) cho học sinh nghỉ học do nước sông lên cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp.

Ông Nguyễn Minh Hoà, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây cho biết, mưa lớn ngày 10/11 khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học trên địa bàn.

Để bảo đảm an toàn, địa phương yêu cầu Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường Mầm non Tuy An Tây và phân hiệu 1 Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học.

Theo lãnh đạo xã, đến sáng 11/11, mưa tại Tuy An Tây đã giảm. Tuy nhiên, chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác, tuyệt đối không qua lại những đoạn đường ngập sâu, bị nước chia cắt.

Còn tại xã Đồng Xuân, thông tin từ lãnh đạo địa phương, nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương đang lên, đe dọa gây ngập nhiều khu vực thấp trũng. Trong sáng 11/11, địa bàn vẫn có mưa khá lớn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã, địa phương đang triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng tại những vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý tình huống khi nước tiếp tục dâng.

“Trước mắt, địa phương cho học sinh của 2 trường nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát tình hình để xem xét cho học sinh tại các điểm trường khác nghỉ học”, ông Tuấn thông tin.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, ngày 10/11, nhiều nơi trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%), hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn tiếp diễn. Dự báo, nước trên các sông, suối phía Đông tỉnh tiếp tục tăng nhanh. Lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có khả năng dao động ở mức báo động 1–2; các sông còn lại có khả năng lên trên báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông, suối thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa cùng các phường Đông Hòa, Phú Yên. Rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.