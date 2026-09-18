Nhiều trường mời phụ huynh giám sát đột xuất bữa ăn bán trú

Ngay từ đầu năm học, thư mời cha mẹ học sinh tham gia giám sát công tác bán trú đã được Trường tiểu học Đông Hòa B gửi đến phụ huynh toàn trường. Trong đó, quy định 2 khung thời gian phụ huynh có thể giám sát ngẫu nhiên, đột xuất cùng với nhà trường: buổi sáng lúc 5 giờ 45 giám sát việc tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm và buổi trưa lúc 10 giờ 30 giám sát quá trình tổ chức và chất lượng bữa ăn. Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh, hoạt động nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và bảo đảm chất lượng, an toàn trong tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Mọi thông tin về bữa ăn bán trú, từ thực phẩm đầu vào đến thực đơn, video học sinh ăn bán trú đều được trường công khai đến phụ huynh theo từng ngày.

Mời phụ huynh cùng giám sát, cùng ăn trưa bán trú với học sinh cũng là hoạt động được Trường THPT Đào Sơn Tây triển khai từ đầu năm học mới. Với hơn 1.200 học sinh tham gia ăn bán trú, tỷ lệ trên 60% học sinh toàn trường, thầy Nguyễn Văn Ngãi, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, quy trình tổ chức bán trú đang ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt cho nhà trường, rất cần sự chung tay giám sát chặt chẽ của phụ huynh học sinh.

“Thuận lợi của nhà trường là có bếp ăn nấu tại chỗ, do vậy các khâu từ tiếp phẩm, cân đo dinh dưỡng cho đến chế biến, thành phẩm đến tay học sinh đều được nhà trường giám sát chặt mỗi ngày. Trường nghiêm cấm bếp ăn sử dụng tủ đông trong nhà ăn, thực phẩm sống và thức ăn chỉ được sử dụng trong ngày, không lưu trữ. Song, để đảm bảo khách quan và minh bạch nhất, trường luôn khuyến khích ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia giát sát trong tất cả các khâu, đồng thời gửi thư mời phụ huynh cùng tham gia ăn bán trú với con em mình để đánh giá đúng thực chất, góp ý về chất lượng bữa ăn và các quy định an toàn thực phẩm”, thầy Ngãi thông tin.

Tại Trường THPT Dương Văn Thì, một group về bữa ăn bán trú đã được nhà trường xây dựng, với thành viên gồm ban giám hiệu, bếp ăn và đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Hàng ngày, thông tin về bữa ăn từ khâu tiếp nhận thực phẩm đầu vào, hóa đơn thực phẩm, quá trình chế biến, thực đơn đều được công khai. Khẩu phần ăn hàng ngày của học sinh gồm 2 món mọn, 1 món xào và canh, tráng miệng.

“Năm nay, chúng tôi đã thống nhất sẽ mời phụ huynh toàn trường cùng giám sát bữa ăn bán trú bất cứ lúc nào, vào bất kỳ thời gian nào. Không cần phải báo trước, phụ huynh chỉ cần đến trường, yêu cầu giám sát bữa ăn bán trú cùng các con là sẽ được tạo mọi điều kiện. Qua cơ chế này, chúng tôi muốn hướng tới một môi trường giáo dục thực chất, lắng nghe thực chất ý kiến của phụ huynh để cùng chăm sóc sức khỏe học sinh tốt nhất”, cô Lê Tường Quyên, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Hiệp Bình được khảo sát ngẫu nhiên về chất lượng bữa ăn bán trú mỗi ngày

Năm học 2026-2027, Trường THPT Dương Văn Thì có hơn 1.000 học sinh tham gia ăn bán trú trong tổng số trên 1.500 học sinh toàn trường. Lãnh đạo nhà trường nhìn nhận, với số lượng học sinh ăn bán trú ngày càng tăng, ngoài việc giám sát chặt khâu an toàn trong tổ chức, thực đơn cũng phải đa dạng để học sinh ngon miệng, yêu thích bữa ăn.

“Các em được góp ý, đề xuất món ăn mà các em mong muốn. Trên cơ sở đánh giá an toàn, nhà trường sẽ phối hợp với bếp ăn để đưa vào thực đơn. Đặc biệt, với những em có chế độ ăn uống, dinh dưỡng đặc thù như ăn chay, dị ứng thực phẩm, nhà trường đều gửi link cho từng lớp để phụ huynh học sinh thông tin, từ đó có lưu ý trong quá trình tổ chức bữa ăn”, cô Quyên nói.

Tại Trường THPT Hiệp Bình, giờ ăn bán trú luôn được học sinh mong chờ. Bởi các món ăn đều là những món “thương hiệu” của bếp và là những món chính học sinh đặt hàng. Thầy Vương Quang Tiến, Phó Hiệu trưởng cho biết, công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm nay có nhiều điều chỉnh, tăng cường hơn nữa khâu giám sát, không ngừng cải thiện chất lượng bữa ăn.

“Từ đầu năm học, nhà trường đã mời phụ huynh tham quan bếp ăn, thường xuyên theo dõi khu vực chế biến, đặc biệt là đột xuất dùng bữa cùng học sinh. Học sinh được phát phiếu khảo sát ngẫu nhiên, đánh giá về chất lượng bữa ăn để nhà trường điều chỉnh “tiệm cận” nhất với mong muốn của các em, thầy Tiến thông tin.

Tạo cơ chế cho phụ huynh cùng giám sát bữa ăn

Năm học 2026-2027, UBND TPHCM đã có công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục tạo điều kiện, cơ chế để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; Với trường sử dụng thức ăn từ bên ngoài, phụ huynh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh theo dõi, giám sát. Đặc biệt phải phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học, bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn; tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ.

UBND TP yêu cầu trong tháng 9, nhà trường phải hoàn thành quy trình phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố ATTP và ngộ độc thực phẩm, tổ chức diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm quy mô lớn (30 người mắc trở lên).