Nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại, Vĩnh Long tăng cường giải pháp phòng, chống

Ngày 23.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, đề ra các phương hướng, giải pháp phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2022-2025, mỗi năm ở Vĩnh Long có gần 100.000 lượt người đến tiêm vaccine phòng dại

Theo báo cáo, giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh ghi nhận 24 trường hợp tử vong do bệnh dại. Các ngành chức năng thường xuyên triển khai giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch. 100% ổ dịch phát hiện được khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để bùng phát, lan rộng trong cộng đồng. Riêng năm 2025, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại.

Công tác tiêm vaccine phòng dại cho người bị phơi nhiễm luôn được tăng cường. Giai đoạn 2022-2025, mỗi năm có gần 100.000 lượt người đến tiêm vaccine phòng dại.

Các đơn vị y tế các cấp đã mở rộng việc giám sát bệnh dại dựa vào sự kiện và giám sát thông qua các điểm tiêm chủng. Các nhóm Zalo kết nối cán bộ y tế, thú y và điểm tiêm chủng được duy trì, giúp chia sẻ nhanh thông tin về người bị chó, mèo cắn hoặc động vật nghi mắc bệnh dại. Qua đó, kịp thời xác minh, lấy mẫu và xử lý ổ dịch.

Tuy vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, bệnh dại có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại. Toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại; đồng thời phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật. Tất cả 4 ổ dịch đều được phát hiện thông qua hệ thống giám sát bệnh dại dựa vào sự kiện và giám sát thông qua các điểm tiêm chủng.

Toàn tỉnh Vĩnh Long có khoảng 333.000 con chó, mèo, chủ yếu được nuôi nhỏ lẻ

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có khoảng 333.000 con chó, mèo, chủ yếu được nuôi nhỏ lẻ, tập trung nhiều ở khu vực nông thôn. Bà con vẫn còn áp dụng tập quán thả rông rất phổ biến, nhiều hộ chưa khai báo việc nuôi chó, mèo.

Để chủ động phòng, chống bệnh dại, cơ quan chức năng yêu cầu các hộ nuôi khi phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh dại phải báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y hoặc y tế để kịp thời kiểm tra, xử lý. Cơ quan thú y sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm ngay khi nhận được thông tin; chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm xử lý ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh.

Vĩnh Long phấn đấu trong năm 2026 và những năm tiếp theo, tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại đạt hơn 80% tổng đàn. Ngành thú y cũng đặt mục tiêu 100% trường hợp động vật nghi mắc bệnh dại được lấy mẫu gửi xét nghiệm, qua đó chủ động cảnh báo sớm. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các quy định pháp luật liên quan để cộng đồng cùng phòng, chống.