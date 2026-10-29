Nhiều trường hợp đi bộ bị tai nạn vì qua đường sai

Theo Phòng CSGT, ngày 22-10-2026, trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng), xảy ra vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ, làm 1 người chết. Trước đó, ngày 16-8-2026, trên đường Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng, một vụ tai nạn tương tự khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Đáng chú ý, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ, vẫn còn tình trạng người đi bộ không qua đường theo vạch kẻ dành riêng mà tùy tiện băng qua đường hoặc vượt dải phân cách, dù vị trí sang đường an toàn chỉ cách đó một đoạn ngắn.

Dù đã có kẻ vạch qua đường nhưng nhiều người đi bộ vẫn không chấp hành. Ảnh: Công an TPHCM

Việc qua đường thiếu quan sát, không đúng nơi quy định không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng người đi bộ mà còn khiến người điều khiển phương tiện phải phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn.

Hành vi sang đường không đúng quy định và leo qua dải phân cách có thể bị xử phạt đến 250.000 đồng. Ảnh: Công an TPHCM

Trước thực trạng trên, Đội CSGT Bàn Cờ đề xuất cơ quan quản lý đường bộ rà soát các vị trí có đông người qua lại để bổ sung vạch sang đường dành cho người đi bộ, sơn giảm tốc phù hợp.

Theo quy định, người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định hoặc vượt dải phân cách có thể bị phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.