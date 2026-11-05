Nhiều trường học thực hiện chưa đúng quy định về tài chính

Các trường học được thanh tra, gồm: Mầm non Quyết Thắng cũ (nay là Trường mầm non Bến Quan); tiểu học Quyết Thắng cũ, phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Vĩnh Ô cũ, PTDTBT tiểu học Vĩnh Khê cũ (nay là Trường tiểu học Bến Quan); mầm non Hải An cũ (nay là Trường mầm non Mỹ Thủy); THCS Hải Khê cũ, tiểu học và THCS Hải Dương cũ (nay là Trường tiểu học và THCS Hải An, tiểu học và THCS Trần Thị Tâm).

Qua thanh tra cho thấy, quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng của Trường mầm non Quyết Thắng cũ quy định: “Viên chức có thời gian công tác tại đơn vị đủ 9 tháng trở lên” chưa phù hợp với quy định Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ; quy định tiêu chí thưởng đột xuất “Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, có học sinh đạt giải...” không phù hợp với đặc thù cấp học mầm non.

Trường tiểu học Quyết Thắng cũ thực hiện việc miễn giảm các khoản thu dịch vụ chưa đúng quy định - Ảnh. B.T

Tại Trường tiểu học Quyết Thắng cũ, quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng quy định “Quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ lương... bao gồm cả lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP” là chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 62/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối tượng và số tiền miễn giảm các khoản thu dịch vụ chưa được nhà trường thống nhất với Ban Đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Quyết định số 2364/QĐ-UBND, ngày 6/9/2021 của UBND tỉnh.

Trường PTDTBT tiểu học Vĩnh Ô cũ thực hiện việc theo dõi, cập nhật một số tài sản chưa kịp thời. Trường PTDTBT tiểu học Vĩnh Khê cũ thực hiện việc công khai tài chính có năm chưa bảo đảm về thời điểm và hình thức công khai.

Trường mầm non Quyết Thắng cũ (nay là Trường mầm non Bến Quan) có quy chế quy định thực hiện chế độ tiền thưởng chưa đúng quy định - Ảnh: B.T

Các trường: Tiểu học Quyết Thắng cũ; Mầm non Hải An cũ; Tiểu học và THCS Hải An và Tiểu học và THCS Hải Khê cũ tổng hợp một số khoản thu dịch vụ và thu vận động, hỗ trợ ngoài ngân sách nhà nước vào báo cáo quyết toán các khoản thu, chi hằng năm chưa đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, tại các trường học qua thanh tra phát hiện còn có một số chứng từ, hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ, chặt chẽ về trình tự, thủ tục.

Thanh tra tỉnh kết luận trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, kế toán các trường và cá nhân có liên quan. Đồng thời, yêu cầu các trường rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ chưa phù hợp; sử dụng dự toán ngân sách nhà nước giao bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung, tính chất nguồn kinh phí đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Chấn chỉnh công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản và các khoản thu; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đầy đủ; theo dõi, hạch toán, quyết toán đầy đủ các nguồn kinh phí và các khoản thu theo quy định.

Các Trường: Tiểu học Quyết Thắng; Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Ô và Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Khê cũ (nay là Trường tiểu học Bến Quan) thực hiện chưa đúng một số quy định về tài chính - Ảnh. B.T

Thực hiện công khai, minh bạch tài chính bảo đảm đúng nội dung, hình thức và thời gian quy định theo Luật Ngân sách nhà nước và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Cùng đó, rà soát các khoản kinh phí chuyển nguồn, kịp thời giải ngân và sử dụng kinh phí đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Để các tồn tại, thiếu sót nói trên không tái diễn, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND các xã Bến Quan, Mỹ Thủy tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các trường học thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện quy định về lập, chấp hành dự toán, quản lý tài chính, tài sản công, công tác kế toán, quyết toán và công khai tài chính. Thường xuyên hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện tại các trường học thuộc quyền quản lý.