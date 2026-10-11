Nhiều trường học tại Malaysia phải tiếp tục đóng cửa do khói mù

Trong thông báo tối 10/10, ông Muhammad Naqib Md Ghazali, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Thông tin bang Johor, cho biết quyết định gia hạn được đưa ra sau khi xem xét diễn biến ô nhiễm không khí và những rủi ro sức khỏe đối với học sinh cùng đội ngũ giáo dục.

Johor bắt đầu đóng cửa trường học từ 8/10. Một số bang và khu vực khác của Malaysia cũng triển khai biện pháp tương tự từ 9/10.

Chất lượng không khí ở tám khu vực của Johor hiện vẫn ở mức xấu. Ảnh: Bernama

“Quyết định này được đưa ra nhằm tuân theo chỉ thị của Nhiếp chính vương Johor, Tunku Mahkota Ismail, người luôn đặt sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của người dân Johor lên hàng đầu”, ông Naqib nói.

Theo ông, một trong những yếu tố được cân nhắc là dự báo hướng gió từ vùng Kalimantan của Indonesia trong khoảng 13-15/10. Diễn biến này có thể khiến ô nhiễm không khí lan qua biên giới và ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Johor.

Theo tờ The Star, đợt đóng cửa ảnh hưởng đến 1.198 trường học và 617.258 học sinh, bao gồm các trường thuộc Bộ Giáo dục Malaysia và hệ thống trường tôn giáo do chính quyền bang quản lý.

Ông Naqib cho biết các bài kiểm tra và kỳ thi dự kiến diễn ra trong thời gian trường đóng cửa sẽ được hoãn và sắp xếp lại theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Johor cùng các cơ quan giáo dục liên quan.

“Việc dạy và học tại nhà sẽ tiếp tục khi phù hợp để bảo đảm quá trình học tập của học sinh không bị gián đoạn”, ông nói.

Tính đến sáng ngày 11/10, chất lượng không khí tại 15 khu vực ở Malaysia được đánh giá ở mức không lành mạnh, trong đó có 8 khu vực thuộc bang Johor.

Chính quyền bang Johor sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi chất lượng không khí.

“Mọi quyết định tiếp theo về việc mở cửa trở lại các cơ sở giáo dục sẽ được thông báo qua các kênh chính thức, sau khi xem xét những diễn biến mới nhất về chất lượng không khí cũng như đánh giá về sức khỏe và an toàn”, ông Naqib cho biết.