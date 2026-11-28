Văn phòng của Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Động thái này đẩy họ vào thế "đối đầu" trực tiếp với gã khổng lồ công nghệ đang thống trị môi trường giáo dục nhờ máy tính Chromebook và bộ công cụ Google Classroom.

Mới đây, Học khu Thống nhất Los Angeles (LAUSD), nơi quản lý nửa triệu học sinh đã âm thầm tắt tính năng tóm tắt kết quả tìm kiếm bằng AI (AI Overview) trên toàn bộ thiết bị cấp cho học sinh. Trước đó, học khu này cũng đã chặn chế độ trò chuyện AI Mode từ đầu năm học và ban hành lệnh tạm dừng sử dụng AI tạo sinh đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.

Quyết định này xuất phát từ làn sóng phản đối công nghệ trong học đường. Phụ huynh và giáo viên lo ngại học sinh lạm dụng AI để "nghĩ hộ", làm thui chột tư duy và gian lận học tập. Bà Bridie Lee, đại diện nhóm vận động Schools Beyond Screens LA, chỉ trích việc Google tự ý tích hợp AI sâu rộng là hành động "lạm quyền của các tập đoàn công nghệ lớn vào trường công lập mà không có sự đồng thuận".

Nhiều học khu khác như Fairfax County (bang Virginia) cũng phải tự phát triển tiện ích bổ sung để lọc bỏ phần tóm tắt của AI.

Về phía Google, dù đã nhượng bộ bằng cách tắt mặc định công cụ Gemini cho khối phổ thông từ đầu tháng 11, hãng vẫn khẳng định AI và công cụ tìm kiếm là một thể thống nhất. Ông Chris Phillips, Phó Chủ tịch phụ trách giáo dục của Google, tuyên bố nếu trường học cấm AI, học sinh sẽ không thể sử dụng Google Search. Thay vì cung cấp phiên bản tìm kiếm không AI như thời điểm năm 2024, Google chỉ giới thiệu công cụ thử nghiệm "hướng dẫn học tập" từng bước.

Quan điểm cứng rắn này vấp phải sự phản đối từ chính hàng trăm nhân viên Google thông qua một bản kiến nghị yêu cầu công ty tôn trọng lựa chọn của nhà trường.

Trước sức ép từ Google, Giám đốc Công nghệ Thông tin của LAUSD, ông Jack Kelanic, khẳng định học khu không hề bị trói buộc và hoàn toàn có thể đổi công cụ tìm kiếm mặc định "chỉ sau một đêm" nếu Google đi ngược lại ưu tiên giáo dục của địa phương.