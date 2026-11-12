Nhiều trường học tại Italy tiếp tục phải sơ tán vì đe dọa đánh bom

Cảnh sát tuần tra tại Ostia, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhiều địa phương tại Italy tiếp tục đối mặt với làn sóng đe dọa đánh bom trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi hàng loạt trường học nhận được các thư điện tử (email) mới chứa nội dung đe dọa đánh bom vào ngày 12/11. Một số trường đã phải sơ tán học sinh và nhân viên, trong khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra an ninh tại nhiều cơ sở.

Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết các email mới được gửi tới các trường học tại nhiều khu vực, gồm Veneto, Liguria, Umbria, Lazio và đảo Sicily. Một số trường đã tiến hành sơ tán học sinh đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại những cơ sở khác, lực lượng chức năng tiến hành công tác kiểm tra an ninh và học sinh vẫn ở lại lớp. Theo truyền thông địa phương, những email mới được cho là xuất phát từ một tài khoản tại Philippines.

Trước đó, hôm 11/11, hàng loạt trường học trên khắp Italy cũng nhận được thư đe dọa đánh bom, nhắm tới gần như toàn bộ hệ thống trường công lập của nước này, khiến hàng trăm trường phải sơ tán, gây hoang mang và làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, giới chức Italy nhận định các cảnh báo này là giả.

Sau cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan tình báo và an ninh ngày 11/11, Thủ tướng Giorgia Meloni cho rằng những thông điệp này nhằm gieo rắc tâm lý sợ hãi.

Nhà lãnh đạo Italy cũng cho biết các cuộc kiểm tra của cảnh sát không phát hiện nguy cơ thực tế tại bất kỳ trường học nào.

Trong thông điệp ngày 12/11, Chính phủ Italy kêu gọi các trường học bình tĩnh, phối hợp với lực lượng chức năng và chỉ tiến hành sơ tán khi có căn cứ xác định nguy cơ mất an toàn.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh Italy và nhiều quốc gia khác ở châu Âu ngày càng quan ngại về nguy cơ cảnh báo đánh bom giả, cùng những cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống hạ tầng và doanh nghiệp, có thể là một phần của chiến dịch “chiến tranh hỗn hợp” (hay còn được gọi là “chiến tranh lai”) nhằm gây bất ổn./.