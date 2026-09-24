Nhiều trường học phía nam tỉnh Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học do mưa lớn

Sáng 24-9, do mưa lớn kéo dài, nhiều trường học tại các phường phía nam tỉnh Khánh Hòa đã chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến để bảo đảm an toàn.

Sáng 24-9, khu vực Phan Rang vẫn có mưa, nhiều tuyến đường đọng nước sau đợt mưa lớn kéo dài.

Tại phường Bảo An, gần 4.500 học sinh trên địa bàn được nghỉ học trong ngày 24-9. Lãnh đạo UBND phường cho biết, các trường không tổ chức dạy trực tuyến mà sẽ bố trí học bù vào thời gian phù hợp. Việc này xuất phát từ thực tế phần lớn học sinh còn nhỏ, trong khi cha mẹ học sinh vẫn đi làm nên khó bố trí người hỗ trợ cũng như thiết bị để các em học trực tuyến tại nhà.

Tùy tình hình thực tế và cấp học, các địa phương khác cũng linh hoạt phương án tổ chức dạy học. Tại phường Ninh Chử, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ, còn học sinh THCS và THPT vẫn học bình thường. Ở phường Phan Rang và Đông Hải, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ, học sinh THCS chuyển sang học trực tuyến.

Học sinh Trường THCS Đông Hải học trực tuyến tại nhà.

Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh mưa lớn liên tục xuất hiện tại khu vực. Từ 6 giờ ngày 23-9 đến 6 giờ ngày 24-9, Trạm Phan Rang ghi nhận lượng mưa 106mm; những giờ tiếp theo, khu vực tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Trước diễn biến này, các cơ sở giáo dục được yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình mưa, nhất là tại các điểm trường và tuyến đường học sinh đi lại; kiểm tra khu vực trũng thấp, vị trí có nguy cơ ngập, nước chảy xiết, cây xanh, hệ thống điện, tường rào và các hạng mục có thể mất an toàn.

Tùy diễn biến mưa và điều kiện đi lại, người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ động xem xét tạm dừng học trực tiếp đối với trường, điểm trường hoặc lớp học có nguy cơ mất an toàn; kịp thời thông báo cho phụ huynh, không để học sinh di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Với những học sinh đã đến trường, giáo viên có trách nhiệm quản lý, chỉ bàn giao cho cha mẹ hoặc người được ủy quyền khi việc di chuyển bảo đảm an toàn. Khi điều kiện thời tiết ổn định, các trường chủ động bố trí học bù để bảo đảm chương trình.