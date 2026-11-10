Nhiều trường học ở TPHCM từ chối nhận hoa, quà ngày 20/11

Ngày 20/11 để nhắc nhở thầy cô về ý thức và trách nhiệm với nghề giáo

Trường THCS Đoàn Kết, phường Phú Lâm (TPHCM) vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh, đối tác và các cơ quan, đơn vị về việc không nhận hoa chúc mừng dịp 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thay vào đó, nhà trường mong muốn đón nhận những đóng góp tự nguyện dành cho Quỹ khuyến học để tiếp thêm động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

"Mọi sự sẻ chia đều là món quà ý nghĩa, không chỉ thể hiện tình cảm dành cho nhà trường, mà còn góp phần mang đến những cơ hội tốt đẹp hơn cho học sinh", hiệu trưởng chia sẻ.

Tương tự, Trường THCS Phú Định, phường Bình Phú, cũng quán triệt chủ trương không nhận hoa, quà chúc mừng từ phụ huynh, học sinh và đối tác trong dịp 20/11 năm nay.

Trường cũng không tổ chức các hoạt động, hội thi mang tính phong trào, hình thức hay tiệc liên hoan, văn nghệ chúc mừng. Toàn bộ kinh phí dự kiến dành cho những hoạt động này sẽ được chuyển sang chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định, cho biết trường chỉ tổ chức một chuyên đề sinh hoạt ngắn gọn, ý nghĩa dưới sân trường vào sáng 20/11 để kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhắc nhở thầy cô về giá trị nghề giáo và giáo dục học sinh lòng biết ơn.

Theo ông Cường, cách làm này nhằm giảm áp lực cho giáo viên, giúp thầy cô có thêm thời gian đầu tư cho chuyên môn, đồng thời hạn chế gánh nặng tài chính đối với phụ huynh.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Phú Định có 1.600 học sinh, 36 lớp và 82 giáo viên. Trong đó, khoảng 28-30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ đầu năm học, các em đã được nhà trường hỗ trợ sách vở, đồng phục và tiền ăn bán trú.

Học sinh và giáo viên TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

"Thầy cô toàn trường rất hưởng ứng khi được cởi bỏ những phong trào, hội thi, liên hoan dịp 20/11. Đặc biệt, giáo viên ủng hộ việc không nhận hoa, quà từ phụ huynh, học sinh và đối tác. Chúng tôi quan niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày truyền thống, ngày kỷ niệm để nhắc nhở mỗi thầy cô về ý thức và trách nhiệm với nghề giáo", ông Cường nói.

Tại Trường Tiểu học Phú Thọ, phường Phú Thọ, chủ trương không nhận hoa, quà dịp 20/11 cũng được triển khai trong năm học này. Nhà trường mong muốn phụ huynh và đối tác chuyển những món quà chúc mừng thành học bổng để hỗ trợ học sinh khó khăn.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm nay trường có khoảng 50 học sinh cần được hỗ trợ. Vì vậy, mọi nguồn lực đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có ý nghĩa thiết thực đối với các em.

Bên cạnh đó, trường cắt giảm tối đa các cuộc thi, hội thi phong trào mang tính hình thức dành cho giáo viên và học sinh. Hoạt động được duy trì là hội thao học sinh, nhằm khuyến khích rèn luyện thể chất, tạo không khí vui tươi và giảm áp lực tổ chức cho giáo viên.

Chuyển hoa tươi thành những món quà thiết thực

Việc từ chối nhận hoa, quà dịp 20/11 không phải là chủ trương mới tại các trường học ở TPHCM.

Năm ngoái, Trường Tiểu học Phan Văn Trị cũng từng gửi thư ngỏ đề nghị phụ huynh, doanh nghiệp và mạnh thường quân không tặng hoa tươi mà chuyển sang hỗ trợ tập vở, sữa và trang thiết bị thể dục thể thao để nhà trường khen thưởng học sinh.

Theo lãnh đạo trường, hoa tươi thường chỉ được trưng bày trong vài ngày rồi bỏ đi, gây lãng phí. Trong khi đó, những món quà thiết thực có thể hỗ trợ trực tiếp học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Một số trường khác như THCS Nguyễn Văn Luông, THPT Thủ Đức, THCS Lê Minh Xuân cũng từng vận động phụ huynh và đối tác chuyển quà tặng thành học bổng, sách vở hoặc hiện vật phục vụ học sinh.

Không chỉ ở cấp trường, Sở GD-ĐT TPHCM cũng duy trì chủ trương không nhận hoa, quà và không tổ chức tiếp khách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

13 năm qua đơn vị mong muốn nhận được thiệp điện tử thay cho hoa tươi và quà tặng, nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là chủ trương đã được duy trì từ năm 2013.

Việc nhiều trường học chủ động từ chối hoa, quà và cắt giảm các hoạt động hình thức cho thấy cách nhìn nhận ngày 20/11 đang có những thay đổi tích cực. Sự tri ân thầy cô không nhất thiết phải được thể hiện bằng những lẵng hoa hay món quà đắt tiền, mà có thể bắt đầu từ sự sẻ chia, tôn trọng và những hành động thiết thực dành cho học sinh.