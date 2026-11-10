Nhiều trường học ở Tp.HCM nói không với hoa, quà ngày 20/11

Nhiều trường học tại Tp.HCM chủ động thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời vận động phụ huynh, đối tác chuyển quà tặng thành học bổng, sách vở để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa.

Trường THCS Đoàn Kết, phường Phú Lâm, Tp.HCM vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh, đối tác và các cơ quan, đơn vị về việc không nhận hoa chúc mừng dịp 20/11. Thay vào đó, nhà trường mong muốn tiếp nhận những đóng góp tự nguyện dành cho Quỹ khuyến học nhằm tiếp sức cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tương tự, Trường THCS Phú Định, phường Bình Phú, cũng quán triệt chủ trương không nhận hoa, quà chúc mừng từ phụ huynh, học sinh và đối tác trong dịp này.

Nhà trường đồng thời không tổ chức các hoạt động, hội thi mang tính phong trào, hình thức hay tiệc liên hoan, văn nghệ chúc mừng. Kinh phí dự kiến dành cho những hoạt động trên sẽ được chuyển sang chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định, cho biết trường chỉ tổ chức một chuyên đề sinh hoạt ngắn gọn dưới sân trường vào sáng 20/11 nhằm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhắc nhở giáo viên về giá trị nghề nghiệp và giáo dục học sinh lòng biết ơn.

Theo ông Cường, cách làm này giúp giảm áp lực cho giáo viên, tạo thêm thời gian để thầy cô đầu tư chuyên môn, đồng thời hạn chế gánh nặng tài chính cho phụ huynh.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Phú Định có 1.600 học sinh, 36 lớp và 82 giáo viên. Trong đó, khoảng 28-30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ đầu năm học, các em đã được nhà trường hỗ trợ sách vở, đồng phục và tiền ăn bán trú.

Tại Trường Tiểu học Phú Thọ, phường Phú Thọ, chủ trương không nhận hoa, quà dịp 20/11 cũng được triển khai. Nhà trường mong muốn phụ huynh và đối tác chuyển những món quà chúc mừng thành học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện có khoảng 50 học sinh cần được hỗ trợ. Vì vậy, mọi nguồn lực đóng góp đều có ý nghĩa thiết thực đối với các em.

Bên cạnh đó, trường cắt giảm tối đa các cuộc thi, hội thi phong trào mang tính hình thức dành cho giáo viên và học sinh. Hoạt động được duy trì là hội thao học sinh nhằm khuyến khích rèn luyện thể chất, tạo không khí vui tươi và giảm áp lực tổ chức cho giáo viên.

Năm ngoái, Trường Tiểu học Phan Văn Trị từng gửi thư ngỏ đề nghị phụ huynh, doanh nghiệp và mạnh thường quân không tặng hoa tươi mà chuyển sang hỗ trợ tập vở, sữa và trang thiết bị thể dục thể thao để khen thưởng học sinh.

Theo lãnh đạo trường, hoa tươi thường chỉ được trưng bày vài ngày rồi bỏ đi, gây lãng phí. Trong khi đó, những món quà thiết thực có thể hỗ trợ trực tiếp học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Một số trường khác như THCS Nguyễn Văn Luông, THPT Thủ Đức, THCS Lê Minh Xuân cũng từng vận động phụ huynh và đối tác chuyển quà tặng thành học bổng, sách vở hoặc hiện vật phục vụ học sinh.

Không chỉ ở cấp trường, Sở GD&ĐT Tp.HCM cũng duy trì chủ trương không nhận hoa, quà và không tổ chức tiếp khách nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ năm 2013, đơn vị vận động nhận thiệp điện tử thay cho hoa tươi và quà tặng nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc nhiều trường học chủ động từ chối hoa, quà và cắt giảm hoạt động hình thức cho thấy cách tổ chức ngày 20/11 đang có những thay đổi tích cực. Sự tri ân thầy cô không nhất thiết phải thể hiện bằng những lẵng hoa hay món quà vật chất mà còn có thể được lan tỏa qua những hành động sẻ chia, thiết thực, mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh.

Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Công dân & Khuyến học)