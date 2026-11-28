Mới đây, Học khu Thống nhất Los Angeles (LAUSD), nơi quản lý nửa triệu học sinh đã âm thầm tắt tính năng tóm tắt kết quả tìm kiếm bằng AI (AI Overview) trên toàn bộ thiết bị cấp cho học sinh. Trước đó, học khu này cũng đã chặn chế độ trò chuyện AI Mode từ đầu năm học và ban hành lệnh tạm dừng sử dụng AI tạo sinh đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.

Quyết định này xuất phát từ làn sóng phản đối công nghệ trong học đường. Phụ huynh và giáo viên lo ngại học sinh lạm dụng AI để “nghĩ hộ”, làm thui chột tư duy và gian lận học tập.

Về phía Google, dù đã nhượng bộ bằng cách tắt mặc định công cụ Gemini cho khối phổ thông từ đầu tháng 11, hãng vẫn khẳng định AI và công cụ tìm kiếm là một thể thống nhất. Google tuyên bố nếu các trường học cấm AI, học sinh sẽ không thể sử dụng Google Search.