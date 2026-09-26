Nhiều trường học nghiêm cấm học sinh theo trend 'bá khí', tắm mưa

Trường THCS Tân Bình, phường Tân Đông Hiệp; Trường THCS Võ Trường Toản, phường Dĩ An (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ra thông báo đến toàn học sinh nhà trường về việc nghiêm cấm đu trend "bá khí" chạy ra giữa sân trường khi trời mưa.

Trong thông báo, Ban Giám hiệu các nhà trường nêu trên nhấn mạnh: Nhà trường luôn khuyến khích học sinh vui chơi, vận động và tham gia các hoạt động tập thể một cách vui vẻ, lành mạnh. Tuy nhiên, nhà trường nghiêm cấm học sinh đu trend "bá khí", chạy ra giữa sân trường khi trời mưa, cũng như thực hiện các hành vi chạy nhảy, đu bám hoặc vui chơi nguy hiểm trong điều kiện thời tiết không đảm bảo.

Hình ảnh một học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đu trend bá khí khi trời mưa.

Đồng thời khuyến cáo học sinh, chạy ra giữa sân trường khi trời mưa có thể khiến sân trơn trượt, dễ té ngã, va chạm, cảm lạnh hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể làm gián đoạn việc học tập, khiến gia đình lo lắng và ảnh hưởng đến các hoạt động chung của lớp, của trường.

Từ đó, lãnh đạo các nhà trường đề nghị tất cả học sinh nghiêm túc chấp hành: Không đu trend "bá khí" chạy ra giữa sân trường khi trời mưa; không chạy nhảy, đùa nghịch trên sân ướt hoặc khu vực trơn trượt.

"Nhà trường không cấm các em vui chơi, mà luôn mong muốn các em có những giờ phút vui vẻ, thoải mái và an toàn. Các em hãy lựa chọn những hoạt động phù hợp, thực hiện theo hướng dẫn của thầy cô và không chạy ra ngoài khi trời mưa hoặc thời tiết quá nắng nóng. Khi trời mưa, các em cần ở trong khu vực an toàn theo hướng dẫn của thầy cô. Biết nhắc nhở bạn bè cùng giữ gìn an toàn. Hãy vui chơi đúng cách, vui khỏe, an toàn và không ảnh hưởng đến việc học tập", thông báo của nhà trường nêu rõ.

"Bá khí" là một từ long đang gây sốt trên mạng xã hội từ tháng 9/2026. "Trend bá khí" được học sinh hưởng ứng để thể hiện thần thái, khí chất hoặc phong cách áp đảo, "cool ngầu".

Tiến sĩ Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh). (nhân vật cung cấp).

Theo Tiến sĩ Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, ở lứa tuổi học sinh, nhất là tuổi vị thành niên, các em rất quan tâm đến việc mình được bạn bè nhìn nhận như thế nào. Các em muốn được chú ý, được công nhận, được thuộc về một nhóm và cũng đang từng bước tìm hiểu xem mình là ai. Vì vậy, việc thích một câu nói đang hot, một kiểu tạo dáng hay một trend như "bá khí" cũng là điều khá bình thường.

Tuy nhiên, điều cần quan tâm là trend sẽ đi đến đâu khi có cả một đám đông cùng cổ vũ. Ở tuổi này, khả năng tự kiểm soát và cân nhắc hậu quả của các em vẫn đang phát triển. Khi bạn bè reo hò, có người quay clip, có lượt thích và bình luận khích lệ, một hành vi ban đầu chỉ để vui có thể bị đẩy xa hơn. Các em có thể muốn làm một điều "bá khí hơn", liều hơn, gây sốc hơn để được chú ý. Và lúc đó, ranh giới giữa tự tin và liều lĩnh, cá tính và thiếu tôn trọng, vui đùa và hành vi nguy hiểm có thể trở nên rất mong manh.

"Người lớn không cần vội vàng phán xét mỗi khi học sinh bắt trend. Đôi khi đó chỉ là cách các em vui với bạn bè, thể hiện cá tính hoặc thử một hình ảnh tự tin hơn của mình. Dù vậy, gia đình và nhà trường cần định hướng sớm chứ không nên đợi đến khi xảy ra sự việc mới xử lý. Điều quan trọng không phải chỉ là nói: "Trend này không tốt, đừng làm nữa", mà giúp học sinh hình thành một khoảng dừng trước hành động: Việc này có an toàn không? Có làm tổn thương mình hoặc người khác không? Nếu không có bạn bè cổ vũ, không có người quay clip, mình có còn muốn làm như vậy không.

Đặc biệt, nhà trường và người lớn cần chỉ cho học sinh thấy được rằng: một học sinh thật sự "bá khí" không phải là người dám làm những việc càng nguy hiểm càng tốt. Đó là người đủ tự tin để là chính mình, đủ tỉnh táo để không bị đám đông dẫn dắt và đủ bản lĩnh để nói "không" khi một cuộc vui bắt đầu vượt qua giới hạn an toàn", Tiến sĩ Mai Mỹ Hạnh phân tích.

"Trong thời đại mạng xã hội, đây cũng là một kỹ năng sống mà nhà trường, gia đình cần dạy các em từ sớm: không chỉ biết bắt trend, mà còn biết khi nào nên dừng lại và không đánh đổi sự an toàn chỉ để được chú ý", Tiến sĩ Mai Mỹ Hạnh nhấn mạnh.