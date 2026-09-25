Nhiều trường đẩy mạnh phong trào luyện tập môn bơi

Việc đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bơi tại các trường học ở Thái Nguyên giúp học sinh được trang bị kỹ năng bơi, góp phần chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Điển hình, tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và Trường THPT Đại Từ, phong trào học bơi được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh biết bơi.

Đến lớp 12, 100% học sinh của 2 trường nêu trên đều biết bơi và được trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn toàn trong môi trường nước, góp phần chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Hiện nay, ngành Giáo dục – Đào tạo Thái Nguyên tiếp tục khuyến khích các trường học đẩy mạnh phong trào luyện tập môn bơi; tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống đuối nước; hướng dẫn học sinh nhận biết các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giám sát học sinh…