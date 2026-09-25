Nhiều trường đẩy mạnh phong trào luyện tập môn bơi
Năm học này, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 13 bể bơi tại các trường tiểu học, THCS và 4 bể bơi tại các trường THPT. Việc duy trì hoạt động của các bể bơi trong trường học đã tạo thuận lợi để học sinh học bơi, rèn luyện thể chất và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nhất là đẩy mạnh phong trào luyện tập môn bơi.
Điển hình, tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và Trường THPT Đại Từ, phong trào học bơi được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh biết bơi.
Đến lớp 12, 100% học sinh của 2 trường nêu trên đều biết bơi và được trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn toàn trong môi trường nước, góp phần chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước.
Hiện nay, ngành Giáo dục – Đào tạo Thái Nguyên tiếp tục khuyến khích các trường học đẩy mạnh phong trào luyện tập môn bơi; tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống đuối nước; hướng dẫn học sinh nhận biết các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giám sát học sinh…
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/nhieu-truong-day-manh-phong-trao-luyen-tap-mon-boi