Nhiều trường đại học lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng châu Á 2027

Khuôn viên cơ sở 2, Trường Đại học Lạc Hồng (thành phố Đồng Nai). Ảnh: LHU.

Theo bảng xếp hạng châu Á 2027 (QS Asia University Rankings) của tổ chức QS, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng ở vị trí 159, giảm 1 bậc so với năm trước. Đại học Quốc gia TPHCM xếp vị trí 182, giảm 7 bậc.

Ở chiều ngược lại, một số trường ghi nhận sự cải thiện thứ hạng. Đại học Phenikaa tăng từ nhóm 951–1.000 lên vị trí 697; Trường Đại học Thủy lợi từ nhóm 1.001–1.100 lên nhóm 731–740.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở giáo dục đại học lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng này, trong đó Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thuộc nhóm 1.101-1.200, Trường Đại học Lạc Hồng thuộc nhóm 1.201-1.300, còn Trường Đại học Nam Cần Thơ và Trường Đại học Tài chính - Marketing cùng thuộc nhóm 1.401-1.500.

Thứ hạng 33 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng châu Á năm 2027 của QS. Nguồn: QS World University Rankings: Asia 2027.

Bảng xếp hạng QS Asia đánh giá các cơ sở giáo dục đại học dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm uy tín học thuật, đánh giá của nhà tuyển dụng, hoạt động nghiên cứu khoa học, mức độ quốc tế hóa và hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Việc lần đầu được xếp hạng tạo thêm cơ sở để các trường đối sánh hoạt động với những cơ sở giáo dục trong khu vực, từ đó xác định các lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện.

Nỗ lực quốc tế hóa, nâng cao chất lượng đào tạo

Lần đầu tham gia QS Asia, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) được xếp trong nhóm 1.201–1.300, đứng thứ 190 tại Đông Nam Á và thứ 27 tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo nhà trường, kết quả này đánh dấu bước tiến trong quá trình quốc tế hóa giáo dục, trên nền tảng phát triển hợp tác học thuật, nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo và bảo đảm chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc lần đầu tham gia bảng xếp hạng và được ghi nhận ở các vị trí trên cung cấp cho LHU một hệ quy chiếu để đối sánh hoạt động với các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực.

Đây cũng là cơ sở để nhà trường nhận diện những lĩnh vực đang có kết quả tích cực, những khoảng cách cần thu hẹp và các ưu tiên cải tiến trong giai đoạn tiếp theo.

Trong quá trình quốc tế hóa, LHU đã xác lập quan hệ hợp tác chiến lược với 7 đối tác quốc tế lớn thuộc Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thông qua các chương trình hợp tác, nhà trường thu hút nhiều dự án tài trợ quốc tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển cơ sở vật chất.

Trong nghiên cứu khoa học,nhà trường đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, công bố quốc tế, phát triển các nhóm nghiên cứu và tổ chức hội thảo quốc tế.

Những hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới học thuật, tạo điều kiện để giảng viên tham gia nghiên cứu chung, công bố khoa học, trao đổi chuyên môn và tiếp cận tri thức mới.

Một lớp học tại Trường Đại học Tài chính – Marketing. Ảnh: UFM.

Cùng lần đầu góp mặt trong QS Asia 2027, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) được xếp trong nhóm 1.401-1.500 đại học châu Á.

Dấu mốc này diễn ra trong năm nhà trường kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, đồng thời mở rộng mạng lưới đào tạo với ba phân hiệu tại thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đồng Nai.

Song song với việc mở rộng mạng lưới đào tạo, UFM chú trọng đổi mới chương trình theo hướng ứng dụng, tăng cường chuyển đổi số, phát triển nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhà trường cũng xác định chiến lược phát triển và quốc tế hóa gắn với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế, kinh doanh, quản trị và những ngành nghề đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế.