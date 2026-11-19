ĐHQGHN mong muốn tri ân các nhà giáo bằng các hành động thiết thực cụ thể, góp phần vun đắp các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của ĐHQGHN (Ảnh: VNU)

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đối tác dành cho đội ngũ nhà giáo; đồng thời thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng tại Cơ quan ĐHQGHN để tập trung triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

Thay vào đó, ĐHQGHN mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua sự ủng hộ tự nguyện dành cho Quỹ học bổng sinh viên ĐHQGHN.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, ĐHQGHN trân trọng đón nhận sự ủng hộ tự nguyện dành cho Quỹ học bổng sinh viên ĐHQGHN để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khích lệ sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Đây cũng là cách thiết thực để cộng đồng cùng đồng hành với người học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, khuyến khích tinh thần hiếu học và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. ĐHQGHN mong được tiếp nhận sự chung tay bằng các hành động thiết thực cụ thể, góp phần vun đắp các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của ĐHQGHN.

Tương tự, Trường đại học Sư phạm TP.HCM cũng "xin không nhận hoa nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11". Thay vào đó, trường trân trọng kêu gọi nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuyển phần kinh phí dự kiến dành cho hoa, quà chúc mừng thành hiện kim đóng góp cho các công trình, phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng.

Trường dự kiến thực hiện công trình "Nhà khăn quàng đỏ": hỗ trợ xây dựng không gian sinh hoạt và học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học vùng ven, nông thôn.

Công trình "Bể bơi di động cho học sinh tiểu học": tạo điều kiện rèn luyện thể chất, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, góp phần giáo dục toàn diện.

Chương trình hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai từ cơn bão số 13.

Được biết, các trường đại học Nha Trang, Đại học Trưng Vương cũng ra thông báo "Thay hoa bằng yêu thương". Trường không nhận hoa nhân dịp kỷ niệm thành lập trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.