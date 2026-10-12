Nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh phương án xét tuyển năm 2027

Tăng cường tuyển sinh độc lập

Trong số các trường đã công bố thông tin, Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đưa ra thông báo về phương hướng tuyển sinh năm 2027.

Theo đó, trường dự kiến sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp, xét kết quả bài thi đánh giá.

Như vậy, so với năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Thay vào đó, thí sinh sẽ sử dụng điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển theo phương thức độc lập.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường sẽ quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc quy đổi thành điểm cộng trong xét tuyển.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến từ năm 2027 quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên thành điểm môn tiếng Anh hoặc điểm thưởng trong xét tuyển. Ảnh chụp màn hình

Ngoài chứng chỉ tiếng Anh, nhà trường chấp nhận thêm các chứng chỉ ngoại ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Pháp. Mức điểm quy đổi đối với từng loại chứng chỉ cũng như mức điểm thưởng cụ thể sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh dự kiến ban hành vào tháng 12/2026.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng đã có thông báo một số nội dung dự kiến sẽ điều chỉnh liên quan đến tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2027.

Cụ thể, trường dự kiến tăng cường xét tuyển sinh độc lập theo ngành đào tạo, theo chương trình đào tạo, thay thế cho xét tuyển theo một số nhóm ngành.

Đối với ngành Thiết kế Nội thất, trường xét tuyển theo các tổ hợp xét tuyển V00 (Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật); V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật); V02 (Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật).

Thời gian làm bài môn thi Hình họa mỹ thuật (thuộc tổ hợp môn H00, H02) dự kiến được điều chỉnh thành 210 phút.

Trường Đại học Kiến trúc cho biết, nhà trường thông báo sớm để các thí sinh sẽ xét tuyển năm 2027 có thêm thông tin, chủ động lựa chọn nguyện vọng và có thời gian chuẩn bị cho việc xét tuyển, nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Đổi mới kỳ thi riêng

Bên cạnh điều chỉnh phương án xét tuyển, một số trường đại học cũng bắt đầu công bố những thay đổi trong tổ chức các kỳ thi riêng năm 2027.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có thông tin về phương án tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (SPT) năm 2027.

Điểm mới nổi bật là chuyển phần thi trắc nghiệm từ làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trên máy tính.

Cụ thể, thí sinh sẽ thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính thay vì tô phiếu trả lời. Đề thi được hệ thống tự động phân phối theo môn đã đăng ký; thời gian làm bài được hiển thị đếm ngược. Bài làm trắc nghiệm được tự động gửi tới máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt thi đó.

Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hình thức này góp phần chuẩn hóa quy trình tổ chức, giảm thao tác thủ công trong thu nhận, xử lý bài trắc nghiệm và tăng cường khả năng quản lý dữ liệu kỳ thi, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Kỳ thi SPT năm 2027 vẫn duy trì 12 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng Công nghiệp và Công nghệ định hướng Nông nghiệp, nhằm đáp ứng đa dạng các tổ hợp xét tuyển.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng vừa thông tin về kế hoạch tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2027.

Theo đó, trường mở rộng điểm thi tại 11 tỉnh, thành phố, gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, kỳ thi năm 2027 có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi với 3 đợt thi. Cụ thể, đợt 1 diễn ra ngày 16-17/1/2027, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 5-15/12/2026. Đợt 2 diễn ra ngày 20-21/3/2027, thời gian đăng ký từ ngày 5-15/2/2027. Đợt 3 diễn ra ngày 22-23/5/2027, thí sinh đăng ký từ ngày 5-15/4/2027.

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh thành phố; đáp ứng cho gần 60.000 lượt thi với tổng số gần 30.000 thí sinh dự thi.

Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, với mục đích giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, phân tích ví dụ minh họa, trường đã biên soạn và phát hành cuốn "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA". Phiên bản eBook của cuốn cẩm nang được nhà trường phát hành miễn phí.

Theo dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh mục phương thức xét tuyển đại học dự kiến áp dụng từ năm 2027 được sẽ gồm 11 phương thức. Con số này giảm 8 phương thức so với năm 2026, khi các trường được sử dụng 19 phương thức xét tuyển.

Đối với từng ngành, chương trình đào tạo, từ năm 2027 dự kiến chỉ được sử dụng tối đa 3 phương thức và từ năm 2028 còn 1 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển.