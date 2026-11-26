Giảm phương thức xét tuyển, thay đổi cách tuyển sinh

Trường Đại học Luật TP.HCM vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2027. Đây là trường đại học đầu tiên trong cả nước công bố kế hoạch tuyển sinh chính thức cho năm tới.

So với năm 2026, phương án tuyển sinh đại học năm tới được trường điều chỉnh giảm từ 5 xuống còn 4 phương thức xét tuyển.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.

Cụ thể, năm 2027, trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho các ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy, gồm: xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027; xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ); xét kết quả kỳ thi V-SAT và các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT), Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) tổ chức.

Đối với phương thức xét học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực, trường sẽ xác định mức quy đổi tương đương sau khi có dữ liệu thống kê từ Bộ GDĐT, các đơn vị tổ chức kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Đáng chú ý, trường mở rộng xét học bạ đối với tất cả học sinh THPT thay vì giới hạn ở danh sách các trường thuộc diện ưu tiên như trước.

Năm 2027, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) dự kiến tuyển khoảng 8.000 sinh viên cho 77 mã ngành (giảm 11 so với năm ngoái) theo ba phương thức: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và các bài thi đánh giá năng lực, tư duy trong nước và quốc tế

So với năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Thay vào đó, thí sinh sẽ sử dụng điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển theo phương thức độc lập.

Trường dự kiến công bố phương án tuyển sinh chính thức vào đầu tháng 12.

Đẩy sớm thời gian công bố phương án tuyển sinh

Những điều chỉnh trong phương án tuyển sinh đại học năm 2027 của các trường xuất phát từ yêu cầu mới tại Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT do Bộ GDĐT ban hành ngày 11/11/2026.

Theo quy định mới, cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028. Quy định này không áp dụng với xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Bộ GDĐT yêu cầu, cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Điều chỉnh trên đồng nghĩa với việc các trường phải rà soát toàn bộ phương án tuyển sinh, cân nhắc lựa chọn những phương thức thực sự cần thiết cho từng chương trình đào tạo. Việc mở rộng nhiều phương thức như trước đây sẽ buộc phải thu hẹp khi quy định mới được áp dụng từ muà tuyển sinh năm 2027.

Theo kế hoạch tuyển sinh, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh trước ngày 31/12, sớm hơn 2,5 tháng so với năm ngoái.

Từ ngày 1 đến 13/7/2027, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần, tạo điều kiện cân nhắc, lựa chọn ngành học và cơ sở đào tạo phù hợp với kết quả thi, năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trước 17h ngày 10/7. Thông tin được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh chung và trang thông tin điện tử của từng trường, giúp thí sinh có thêm căn cứ rà soát, sắp xếp nguyện vọng trước thời điểm kết thúc đăng ký.