Nhiều trường đại học của Hoa Kỳ tiếp nhận giảng viên Việt Nam đến học tập

Thành viên hai bên của buổi làm việc.

Chiều 8/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng đã có buổi tiếp Phái đoàn Hoa Kỳ do bà Courtney Beale, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng các thành viên gồm đại diện Đại sứ quán, các trường đại học và tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Chào mừng bà Courtney Beale cùng các thành viên Phái đoàn Hoa Kỳ tới làm việc tại Bộ GDĐT, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đồng thời cảm ơn, đánh giá cao sự phối hợp tích cực và sự tham gia đông đảo của phía Hoa Kỳ tại Hội nghị quốc tế về giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ GDĐT tổ chức trong 2 ngày 8, 9/10 tại Hà Nội.

Thứ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao nhiều kết quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua. Cụ thể, nhiều trường đại học của Hoa Kỳ đã tiếp nhận giảng viên của Việt Nam đến học tập, nghiên cứu theo Đề án 89; nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho giáo viên của Việt Nam, cùng nhiều hỗ trợ, ưu tiên khác dành cho cả người dạy và người học.

Quang cảnh buổi làm việc.

Mong muốn những hỗ trợ, đồng hành của phía Hoa Kỳ với giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục trong thời gian tới, Thứ trưởng đề cập tới việc Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh Việt Nam về visa, đi lại; thúc đẩy các dự án hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học Việt Nam gắn kết với cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ về cả đào tạo, nghiên cứu; đồng thời hợp tác tạo điều kiện để các giáo sư của Hoa Kỳ sang Việt Nam làm việc và ngược lại, giáo sư Việt Nam sang Hoa Kỳ làm việc.

Nhấn mạnh tới kết quả thực tế, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng mong muốn ký kết hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai bên sẽ đi đến kết quả nghiên cứu cụ thể, đặc biệt là trong những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như 10 nhóm ngành công nghệ chiến lược quốc gia.

Thành viên Phái đoàn Hoa Kỳ trao đổi tại buổi làm việc.

Bà Courtney Beale, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc.

Chia sẻ thông tin Việt Nam có số lượng người học các ngành công nghệ lớn và đang triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam được thực tập tại các doanh nghiệp, qua đó trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực tiễn; Chính phủ, đại học, doanh nghiệp Hoa Kỳ đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tại buổi làm việc, bà Courtney Beale, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp Hoa Kỳ đã trao đổi về kết quả hợp tác cụ thể với Việt Nam thời gian qua, đồng thời đề cập tới những tiềm năng, khả năng và sự sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.