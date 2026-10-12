Nhiều trường cho học sinh về sớm để tránh triều cường

Phụ huynh Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình) vất vả đưa con vào trường do nước ngập hồi cuối tháng 9-2026

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Phú Mỹ) thông báo học sinh có thể ra về sớm từ 15 giờ 30 phút trong hôm nay (12-10) và ngày mai (13-10). Trường hợp phụ huynh không thể đón sớm, học sinh vẫn học theo thời khóa biểu bình thường.

Với cách làm tương tự, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) thông báo học sinh ra về từ 16 giờ 10 phút. Riêng Trường THCS Lê Văn Hưu (xã Nhà Bè), học sinh ra về từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 15 phút.

Trước đó Báo Sài Gòn Giải phóng đã đưa tin, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) thông báo phụ huynh có thể đón con về sớm từ 15 giờ chiều nay (12-10). Phụ huynh có nhu cầu đón con sớm đăng ký với giáo viên chủ nhiệm qua tin nhắn trước 11 giờ 30 trưa cùng ngày để nhà trường lập danh sách, thông tin đến học sinh và tổ chức đón nhận trẻ.

Đại diện trường cho biết, việc cho học sinh ra về sớm không áp dụng đồng loạt toàn trường mà căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng gia đình học sinh. Việc tạo điều kiện cho học sinh về sớm nhằm giúp phụ huynh chủ động thời gian đưa đón, hạn chế nguy cơ mất an toàn khi di chuyển qua những tuyến đường ngập sâu do triều cường.

Việc các trường điều chỉnh thời khóa biểu cho học sinh ra về sớm hơn giờ ra về bình thường từ 30-60 phút nhằm tránh triều cường được dự báo dâng cao trong các ngày tới đây.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường sẽ dâng cao vào chiều tối ngày 12-10, mực nước được dự báo vượt mức báo động 3. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng tình trạng ngập úng do triều cường kết hợp mưa lớn, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Sáng 12-10, nhiều khu vực ở xã Nhà Bè, phường Tân Hưng đã xảy ra tình trạng triều cường dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, trong đó có phụ huynh và học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương khẩn trương rà soát các tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển đến trường có nguy cơ mất an toàn. Trên cơ sở rà soát, cơ sở giáo dục phối hợp xây dựng phương án cụ thể cho từng vị trí, từng nhóm học sinh có nguy cơ cao; tuyệt đối không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Căn cứ tình hình thực tế, cơ sở giáo dục xác định rõ điều kiện thời tiết, mực nước và các tình huống buộc tạm dừng đưa đón; thông tin kịp thời đến nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh để chủ động thực hiện. Các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình giao thông trên địa bàn; duy trì thông tin thường xuyên giữa cơ sở giáo dục với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh.