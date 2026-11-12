Nhiều trường bị ngập do mưa lũ, hơn 16.700 học sinh Gia Lai nghỉ học

Ngày 12/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Một số khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn còn ngập trong ngày 12/11 do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài.

Theo thống kê, trong ngày 12/11, toàn tỉnh có 16.783 học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ. Trong đó, cấp mầm non có 3.122 học sinh, tiểu học 7.317 học sinh, THCS 3.355 học sinh, THPT 1.937 học sinh và khối Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 1.052 học sinh.

Nhiều trường học tại các địa phương bị ảnh hưởng phải cho học sinh nghỉ học toàn trường hoặc một phần.

Cụ thể, có 3 trường mầm non tại xã Tuy Phước cho học sinh nghỉ học toàn trường. Ở cấp tiểu học, 5 trường tại các địa phương Quy Nhơn, Tuy Phước và Vân Canh bị ảnh hưởng. Cấp THCS có 6 trường tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Vân Canh, Canh Vinh. Đối với cấp THPT, 4 đơn vị tại Quy Nhơn và Vân Canh cho học sinh nghỉ học toàn trường.

Riêng khối Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh nghỉ học tại 5 đơn vị thuộc các địa phương Gia Lai, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát và Hoài Nhơn.

Hơn 16.700 học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông), do nằm ở khu vực trũng thấp, nước đã ngập toàn bộ sân trường. Trước tình hình này, nhà trường cho hơn 948/2.040 học sinh nghỉ học từ sáng 12/11.

Ghi nhận vào trưa cùng ngày, nước tiếp tục dâng và bắt đầu tràn vào một số phòng học. Cán bộ, giáo viên nhà trường khẩn trương kê cao bàn ghế, di chuyển tài liệu, thiết bị dạy học và các tài sản quan trọng đến vị trí an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập lụt.

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), với 2.488 học sinh học tập tại 2 điểm trường, nhà trường cũng chủ động triển khai phương án bảo vệ cơ sở vật chất. Rút kinh nghiệm từ đợt bão lũ năm 2025, cán bộ, giáo viên đã kê cao bàn ghế, di chuyển hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị dạy học lên tầng 2 để tránh bị nước ngập gây hư hỏng.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lãnh đạo Sở GDĐT đã kiểm tra công tác ứng phó tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặt an toàn tính mạng của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên lên hàng đầu.

Ngành giáo dục cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt và kịp thời báo cáo khi xảy ra thiệt hại về người, sự cố nghiêm trọng hoặc tình huống bất thường.