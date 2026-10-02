Nhiều trụ sở tại phường Bạch Mai khẩn trương bàn giao mặt bằng

Nhà ở cho thuê được Chính phủ xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Riêng Hà Nội được giao phát triển 84.000 căn trong 5 năm tới.