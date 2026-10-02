Nhiều trụ sở tại phường Bạch Mai khẩn trương bàn giao mặt bằng
Ngày 1/10, phường Bạch Mai bắt đầu triển khai phá dỡ các công trình thuộc diện giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A tại địa điểm số 157 Giải Phóng và một số công trình lân cận. Quá trình tháo dỡ được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho người đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến kiểm kê, bàn giao, xử lý tài sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-tru-so-tai-phuong-bach-mai-khan-truong-ban-giao-mat-bang-420357.htm