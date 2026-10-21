Nhiều trụ sở, nhà đất dôi dư ở Đắk Lắk được cho thuê

Ngày 21/10, ông Nguyễn Thế Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tích cực triển khai các giải pháp khai thác, xử lý những cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính nhằm không để tình trạng tài sản bỏ trống, xuống cấp, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương.

Theo ông Hậu, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk đang quản lý, khai thác 75 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong số này, 33 cơ sở được đưa vào phương án cho thuê, 36 cơ sở thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và 6 cơ sở đang trong quá trình bàn giao, tiếp nhận. Đối với nhóm cơ sở nhà, đất đưa ra cho thuê, đến nay có 24 cơ sở đã ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức. Giá thuê được xác định tùy theo diện tích, vị trí và quy mô từng cơ sở.

Trụ sở cũ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột được cho thuê với giá 1,24 tỷ đồng/năm, là cơ sở có giá cho thuê cao nhất hiện nay.

“Hiện một số trụ sở cũ nằm trên những tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột có giá trị cho thuê cao đã được ký kết cho thuê. Điển hình như trụ sở cũ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (số 327 đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột) có diện tích nhà cho thuê khoảng 1.700m2, giá thuê hơn 1,24 tỷ đồng/năm. Đây là cơ sở có giá thuê cao nhất trong số các trường hợp được thống kê”, ông Hậu cho hay.

Cũng theo ông Hậu, ngoài ra, trụ sở cũ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (toạ lạc tại số 2 đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột) được ví là khu đất vàng cũng đã được một cá nhân thuê diện tích khoảng 943m2, với giá hơn 820 triệu đồng/năm. Trụ sở cũ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (nằm tại số 25 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột) có diện tích cho thuê 955m2, giá thuê hơn 410 triệu đồng/năm…

Trụ sở cũ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk được cho thuê với giá 410 triệu đồng/năm.

Bên cạnh những cơ sở có giá thuê cao, một số trụ sở tại các địa bàn khác cũng đã được đưa vào khai thác với mức giá thấp như trụ sở Văn phòng HĐND và UBND huyện Lắk cũ, nay thuộc xã Liên Sơn Lắk, có diện tích cho thuê 516m2, giá 47,3 triệu đồng/năm; trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ (tại số 10 đường Lê Thánh Tôn, phường Tuy Hòa), có diện tích cho thuê 403m2, giá khoảng 29 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, tại xã Krông Năng, một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk hoàn thành việc đưa 100% cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, cho thuê.

Trụ sở cũ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, được ví là khu đất vàng đang được đơn vị thuê sửa chữa, đưa vào khai thác.

Ông Nguyễn Tuấn Tài, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Krông Năng cho biết, sau sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đơn vị được giao quản lý, khai thác 14 cơ sở nhà đất dôi dư. Từ tháng 3/2026, đơn vị đã tổ chức rà soát hiện trạng, nhu cầu sử dụng từng cơ sở để xây dựng phương án quản lý, khai thác. Việc quản lý, khai thác tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Đến nay, tất cả 14/14 cơ sở đều đã được đưa vào phương án khai thác kinh tế, đạt tỷ lệ 100%.

“Dự kiến, việc đưa các cơ sở dôi dư vào khai thác bước đầu sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương khoảng 1,5 - 2,5 tỷ đồng/năm. Việc sớm hoàn thành cho thuê các cơ sở này góp phần đưa tài sản công vào sử dụng hiệu quả, hạn chế lãng phí, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Tài nhấn mạnh.

Xã Krông Năng, một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành việc cho thuê cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, xử lý 4.249 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 925 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao về địa phương để quản lý, khai thác. Cụ thể, 843 cơ sở được chuyển giao cho UBND các xã, phường quản lý, xử lý và số còn lại được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện xử lý.

Theo ông Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk đánh giá, tiến độ thực hiện giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều; một số nơi chưa quyết liệt triển khai nhiệm vụ; việc xác định, phê duyệt đơn giá cho thuê còn chậm, ảnh hưởng đến các bước tiếp theo như thông báo cho thuê, lựa chọn người thuê và ký hợp đồng. “Trước thực tế này, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, địa phương đẩy nhanh việc khai thác những cơ sở đủ điều kiện cho thuê, khẩn trương hoàn thiện thủ tục xác định, phê duyệt đơn giá, thông báo cho thuê, lựa chọn người thuê và ký hợp đồng. Những cơ sở chậm tiến độ cần được ưu tiên xử lý, tránh để tài sản công tiếp tục bỏ trống, xuống cấp hoặc không phát huy hiệu quả”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều trụ sở dôi dư hiện vẫn đang bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý những cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, giám sát, chỉ đạo việc quản lý tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.