Nhiều trụ sở dôi dư được chuyển thành trường học, bệnh viện

Giảm áp lực trường lớp

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Phú Lợi (phường Phú Lợi) có 1.610 học sinh, tăng gần 100 em so với năm học trước. Riêng khối lớp 1 có gần 380 học sinh, tăng 2 lớp so với dự kiến. Đúng lúc nhà trường lo thiếu phòng học, trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương (cũ) nằm đối diện trường được bàn giao cho nhà trường để chuyển đổi công năng.

Trụ sở này rộng hơn 3.900m2, diện tích sàn sử dụng hơn 1.500m2 Từ ngày 1-7-2026, UBND phường Phú Lợi bàn giao cơ sở cho Trường Tiểu học Phú Lợi tiếp quản. Nhà trường cùng các đơn vị kết nghĩa, phụ huynh, cán bộ, giáo viên dọn dẹp, sửa chữa, chuyển khối hành chính sang đây và dành phần diện tích cũ làm phòng học. Cơ sở mới giúp trường có thêm phòng văn nghệ, phòng vẽ, phòng trải nghiệm cho học sinh.

“Việc tiếp nhận trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương (cũ) đã giúp nhà trường giải quyết bài toán thiếu lớp đầu năm học mới, còn cán bộ, giáo viên có khu vực làm việc khang trang hơn”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Lợi Lê Thị Kim Thúy chia sẻ.

Trụ sở UBND quận 12 (trước đây) thuộc phường Thới An cũng đã được cải tạo thành Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng, bắt đầu hoạt động từ đầu năm học 2026-2027. Hiện trường có 773 học sinh ở ba khối lớp 1, 6 và 10, với 46 phòng học. Theo kế hoạch, trường sẽ phát triển thêm 44 phòng, nâng tổng số lên 90 phòng, mỗi cấp học 30 phòng, dự kiến phục vụ hơn 3.750 học sinh.

Việc đưa Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng vào sử dụng giúp phường Thới An có thêm một cơ sở giáo dục liên cấp quy mô lớn. Theo lãnh đạo UBND phường Thới An, công trình góp phần giảm áp lực trường lớp cho địa phương, nhất là ở các lớp đầu cấp.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng được cải tạo từ trụ sở UBND quận 12 (trước đây). Ảnh: NGÔ BÌNH

Tăng thuận lợi cho người dân

Tại phường Xuân Hòa, trụ sở Trung tâm Y tế quận 3 (trước đây) được bàn giao cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM chuyển đổi công năng thành khu M. Cơ sở này đưa vào hoạt động từ ngày 28-4, khánh thành ngày 28-8, trung bình mỗi tháng tiếp nhận gần 10.000 lượt khám và điều trị.

Ông Trương Thanh Phúc (ngụ phường Long Trường) là một trong những người cảm nhận rõ sự thuận tiện khi Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM có thêm khu M. Trước đây, ông nhiều lần đến cơ sở chính của bệnh viện điều trị đau nhức tai. Gần đây, khi triệu chứng tái phát, ông đến khu M để khám. “Tôi thấy khu khám khá rộng, sạch sẽ, các phòng khám và khu làm xét nghiệm được bố trí rõ ràng nên đi lại cũng thuận tiện”, ông Phúc chia sẻ.

PGS-TS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, cho biết, số người đến khám, điều trị và cấp cứu tại bệnh viện ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 1.200 lượt khám. Bệnh viện cũng đang phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Cơ sở mới giúp bệnh viện có thêm chỗ khám bệnh, chữa bệnh, giảm áp lực cho cơ sở hiện hữu.

Khu M Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM được cải tạo từ trụ sở Trung tâm Y tế quận 3 trước đây (số 114-118 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TPHCM). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một cơ sở y tế khác cũng được chuyển đổi công năng, bổ sung nơi khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Sau khi rà soát nhà, đất, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM sắp xếp lại hoạt động tại cơ sở số 957 đường 3 Tháng 2, phường Minh Phụng, dành địa điểm này cho Bệnh viện Tâm thần TPHCM.

Từ cơ sở được sắp xếp lại, cơ sở 3 của Bệnh viện Tâm thần TPHCM được khánh thành, chuyên khám, tư vấn, điều trị tâm lý, tâm thần cho trẻ em và vị thành niên. Chỉ sau 2 ngày hoạt động, cơ sở đã tiếp nhận 442 lượt khám, thực hiện 15 ca điện não, 9 ca điện tim và 82 lượt đánh giá, khám tâm lý.

Việc sắp xếp, chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư cũng được thực hiện ở nhiều cơ sở khác. Chẳng hạn, trụ sở UBND quận Tân Phú (trước đây) được cải tạo thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu; Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở Trung tâm Y tế Khu vực Hòa Hưng (Bệnh viện quận 10 trước đây)…

Hiện nay, Sở Tài chính TPHCM đã trình UBND TPHCM phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng 56 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm 5 cơ sở dành cho y tế, 23 cơ sở cho giáo dục và 28 cơ sở phục vụ văn hóa. Sau khi bảo đảm nơi làm việc cho các cơ quan, đơn vị, thành phố ưu tiên những cơ sở phù hợp cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng.

10.222 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp, xử lý Sở Tài chính TPHCM cho biết, thành phố có 10.222 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối cơ quan Đảng và đoàn thể có 333 cơ sở; sở, ban, ngành 946 cơ sở; các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có 93 cơ sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố có 129 cơ sở; UBND cấp xã có 8.626 cơ sở; và 95 cơ sở do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.