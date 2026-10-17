Nhiều trọng tài Việt Nam được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế

Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng được AFC lựa chọn tham gia điều hành Vòng chung kết Asian Cup 2027, diễn ra tại Saudi Arabia. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của cô kéo dài từ ngày 1/1 đến 6/2/2027.

Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với công tác trọng tài bóng đá Việt Nam, khi Hà Thị Phượng hiện là nữ trợ lý trọng tài Việt Nam duy nhất được AFC bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại giải đấu cấp đội tuyển quốc gia nam hàng đầu châu Á.

Trước đó, nữ trợ lý trọng tài này cũng đã tham gia điều hành Vòng chung kết Giải bóng đá nữ U20 thế giới tại Ba Lan, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm tại các sân chơi quốc tế.

Bên cạnh Asian Cup 2027, nhiều trọng tài Việt Nam tiếp tục được phân công làm nhiệm vụ tại các giải đấu cấp câu lạc bộ và đội tuyển trẻ trong khu vực.

Tại vòng bảng Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2026/27, trọng tài Bùi Thị Thu Trang được bổ nhiệm điều hành các trận đấu bảng A tại Yangon (Myanmar). Trong khi đó, hai trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng và Lê Thị Ly làm nhiệm vụ tại bảng C ở Qarshi (Uzbekistan). Các đợt làm nhiệm vụ diễn ra từ ngày 29/10 đến 8/11/2026.

Ở vòng loại Giải bóng đá U17 nam vô địch châu Á 2027, Việt Nam có bốn đại diện được AFC lựa chọn.

Cụ thể, trọng tài Nguyễn Nhựt Quang và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu sẽ làm nhiệm vụ tại bảng F ở Bishkek (Kyrgyzstan). Trọng tài Trần Huy Hoàng và trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm được phân công điều hành các trận đấu bảng G tại Salalah (Oman).

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của các trọng tài, trợ lý trọng tài kéo dài từ ngày 5 đến 21/11/2026.

Đáng chú ý, Nguyễn Nhựt Quang và Trần Huy Hoàng hiện là học viên khóa 6 của Học viện Trọng tài AFC. Việc được giao nhiệm vụ tại vòng loại giải U17 châu Á là cơ hội để hai trọng tài tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, khẳng định năng lực chuyên môn, hướng tới mục tiêu gia nhập đội ngũ trọng tài cấp cao của AFC trong năm 2027.

Ngoài các giải đấu do AFC tổ chức, trọng tài Việt Nam cũng được bổ nhiệm tham gia điều hành Giải bóng đá vô địch Nam Á Tecno 2026, diễn ra tại Dhaka (Bangladesh) từ ngày 5 đến 17/11.

Ba đại diện được lựa chọn gồm trọng tài Ngô Duy Lân, trọng tài Lê Vũ Linh và trợ lý trọng tài Nguyễn Lâm Minh Đăng. Trong đó, Ngô Duy Lân là trọng tài thuộc danh sách FIFA và AFC; hai đại diện còn lại cũng đạt tiêu chuẩn trọng tài quốc tế FIFA.

Ở môn futsal, hai trọng tài quốc tế Thi Lý Hoàng Hà và Huỳnh Nguyên Thành sẽ tham gia điều hành các trận giao hữu giữa đội tuyển futsal Campuchia và Brunei Darussalam. Đợt làm nhiệm vụ diễn ra tại Campuchia từ ngày 6 đến 14/11/2026.

Việc nhiều trọng tài, trợ lý trọng tài Việt Nam liên tiếp được lựa chọn làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế cho thấy sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn của đội ngũ trọng tài trong nước.

Đây đồng thời là cơ hội để các trọng tài nâng cao kinh nghiệm điều hành, tiếp cận những yêu cầu chuyên môn ở cấp độ châu lục và quốc tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác trọng tài bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.