Nhiều triển vọng trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Vương quốc Bỉ

Theo số liệu từ Cục Hợp tác quốc tế - Bộ GD&ĐT, trong giai đoạn hiện nay, hỗ trợ của Chính phủ Bỉ dành cho Việt Nam chủ yếu thông qua các chương trình học bổng do Tổ chức VLIR (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan) và Tổ chức ARES (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp) quản lý.

Ước tính hiện có khoảng 450 du học sinh Việt Nam đang học tại Bỉ bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Trong đó hiện có 15 tiến sĩ đang học tại Bỉ theo Đề án 89.

Ở giai đoạn trước đây, Bộ GD&ĐT đã cử 84 du học sinh Việt Nam đi học tại Bỉ bằng ngân sách của Đề án 911. Hiện có 12 lưu học sinh Bỉ đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Sự hỗ trợ của Cộng đồng nói tiếng Pháp và vùng Wallonie-Bruxelles của Bỉ (CFB) đối với Việt Nam được thực hiện chủ yếu dựa trên các cam kết trong khuôn khổ các Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp với Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và căn cứ các thỏa thuận hợp tác đa phương.

Tại Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 vào năm 2025, đã có 7 dự án được phê duyệt trong giai đoạn 2025-2027 liên quan tới 8 đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT đã được khởi động, cụ thể:

Dự án 1: Thiết lập ngành sản xuất tổ yến bền vững từ yến sào Aerodramus fuciphagus tại tỉnh Bình Thuận giữa Trường Đại học Phan Thiết và Trường Đại học Liège.

Dự án 2: Hỗ trợ tiếp tục phát triển chương trình liên kết đào tạo song bằng tiếng Pháp là Ngoại ngữ (FLE) giữa Trường Đại học Louvain và Trường Đại học Hà Nội (Thạc sĩ và Tiến sĩ).

Tháng 4/2025, GS.TS Lê Quân khi đó đang là Giám đốc ĐHQG Hà Nội tiếp đón phái đoàn của các Bộ trưởng - Thủ hiến Vương quốc Bỉ. Ảnh: ĐHQG Hà Nội.

Dự án 3: WalCoDeViet II – Mạng lưới tái chế vật liệu tái chế chất lượng cao: minh chứng khả thi cho việc tái sử dụng hiệu quả chất thải rắn xây dựng tại Việt Nam giữa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Liège.

Dự án 4: Dự án Phát triển nhà ở thân thiện với môi trường cho cộng đồng người thu nhập thấp vùng nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam: giải pháp dựa vào thiên nhiên để nâng cao độ bền cho nhà trình tường đất có nguồn gốc địa phương giữa Đại học Phenikaa và Trường Đại học Liège.

Dự án 5: Xây dựng bền vững mạng lưới Y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đổi mới và hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Y dược, Đại học Huế và Hiệp hội bác sĩ – giảng viên tham gia giảng dạy Y học gia đình tại Liège, Trường Đại học Liège, Trường Đại học Tự do Brussel, Haute Ecole Robert Schuman, Haute Ecole Leonard de Vinci.

Xây dựng bền vững mạng lưới Y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đổi mới và hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên và Hiệp hội bác sĩ – giảng viên tham gia giảng dạy Y học gia đình tại Liège, Trường Đại học Liège, Trường Đại học Tự do Brussel, Haute Ecole Robert Schuman, Haute Ecole Leonard de Vinci.

Dự án 6: Tăng cường an toàn thực phẩm qua giảm thiểu sử dụng hóa chất, thuốc thú y trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt tiêu thụ nội địa ở Đồng bằng sông Cửu Long giữa Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Liège.

Dự án 7: Tăng cường Trung tâm nghiên cứu và phát triển khu vực về Logistics và Vận tải nhằm phát triển liên vận bền vững và đô thị bền vững giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Liège.

Trong suốt những năm qua, các dự án do Chính phủ CFB và Vùng Wallonie-Bruxelles hỗ trợ đều được triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra. Sự hỗ trợ của Chính phủ CFB đã giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề thiết thực và mang lại hiệu quả tốt đẹp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam.

Để đạt được kết quả đó, ngoài nỗ lực và nhiệt huyết của các trường, không thể không kể đến sự cộng tác và giúp đỡ nhiệt tình của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. Phái đoàn thường xuyên phối hợp với Bộ GD&ĐT từ khi phê duyệt đề xuất cho đến khi chỉ đạo và giám sát triển khai thực hiện dự án hợp tác tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Việt Nam và Bỉ có quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài. Rất nhiều cán bộ, giảng viên của Việt Nam đã được gửi đi đào tạo tại Bỉ rồi quay trở về nước công tác, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội và giáo dục đào tạo của Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo tốt đẹp giữa hai nước. Ngoài các chương trình hợp tác cấp Chính phủ, hoạt động hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Bỉ tương đối phong phú và đạt hiệu quả.