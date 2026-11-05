Nhiều trẻ em chấn thương sọ não do tai nạn khi chơi đùa

Chỉ trong vòng một tháng qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não. Điều đáng lo ngại, phần lớn các sự cố nguy hiểm này lại bắt nguồn từ những tai nạn sinh hoạt thường ngày và ngã xe đạp khi chơi đùa.

Từ những cú ngã "tưởng nhẹ" đến ca mổ cấp cứu giành giật sự sống

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, tối 22/10, bệnh nhi N.Đ.T (13 tuổi, trú tại xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ) được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng chấn thương sọ não kín, đã phải đặt ống nội khí quản. Trước đó, trong lúc chơi đùa, cháu T. vô tình ngã đập đầu xuống nền đất cứng.

Nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật cấp cứu. Ảnh BV Sản nhi Phú Thọ

Đáng chú ý, ngay sau cú ngã, trẻ vẫn tỉnh táo và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 giờ sau, cháu bắt đầu mệt lả, nôn nhiều rồi rơi vào trạng thái lơ mơ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) tại Trung tâm Y tế khu vực cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng thùy thái dương đỉnh trái kích thước rất lớn.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi từ tuyến dưới, các bác sĩ Khoa Ngoại nhi Tổng hợp (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ) đã hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa, chỉ định mổ cấp cứu lấy khối máu tụ. Sau phẫu thuật, trẻ được duy trì an thần, thở máy và điều trị chống phù tích cực. Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe cháu T. hiện đã hồi phục tốt, tỉnh táo, vận động và ăn uống bình thường.

Một trường hợp khác là bệnh nhi N.H.Đ (5 tuổi, trú tại xã Phú Khê) cũng phải trải qua ca phẫu thuật sọ nói trên chỉ vì ngã đập đầu xuống nền nhà. Phim chụp sọ não ghi nhận khối máu tụ ngoài màng cứng hố tiểu não trái rất dày (từ 11mm đến 14mm). May mắn, sau 5 ngày can thiệp ngoại khoa và điều trị tích cực, trẻ đã qua khỏi nguy cơ rủi ro di chứng.

Chấn thương sọ não có thể đến từ những tai nạn trẻ thường gặp hằng ngày như ngã xe đạp, ngã cầu thang. Ảnh BV Sản nhi Phú Thọ

Bên cạnh tai nạn sinh hoạt tại nhà, tai nạn giao thông nhỏ như ngã xe đạp cũng tiềm ẩn rủi ro khôn lường. Như trường hợp bé Đ.D.K (7 tuổi, trú tại xã Cự Đồng) nhập viện với vùng thái dương trái sưng nề, đau đầu và nôn liên tục sau khi ngã xe đạp. Thăm khám chuyên sâu xác định trẻ bị dập nhu mô não, xuất huyết dưới nhện kèm vỡ xương sọ. Cháu K. phải trải qua 10 ngày điều trị nội khoa nghiêm ngặt (thở máy, dùng kháng sinh, kiểm soát áp lực nội sọ) mới kiểm soát được khối máu tụ và phục hồi sức khỏe.

Vì sao chấn thương vùng đầu ở trẻ nhỏ đặc biệt nguy hiểm?

BSCKI Đinh Văn Nghĩa – Khoa Ngoại nhi Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, chấn thương sọ não xảy ra khi có sang chấn mạnh vào vùng đầu, gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc não bộ bên trong. Tình trạng này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em là nhóm đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất do bản tính hiếu động nhưng lại thiếu kỹ năng tự bảo vệ.

"Trẻ ở độ tuổi đi học có cấu trúc xương sọ còn mỏng, các khớp sọ chưa đóng khít hoàn toàn. Do đó, ngay cả những va chạm tưởng chừng rất nhẹ khi ngã giường, ngã cầu thang, leo trèo hay đi xe đạp cũng có thể gây ra chấn thương sọ não nghiêm trọng," BS Nghĩa phân tích.

Cũng theo BS Nghĩa, mức độ tổn thương sọ cerebral ở trẻ rất đa dạng: nhẹ nhất là tụ máu dưới da đầu (nổi cục sưng); nặng hơn là tổn thương xương sọ (nứt, lún hoặc vết thương hở); và nghiêm trọng nhất là các tổn thương nội sọ như máu tụ ngoài/dưới màng cứng, dập não. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, chấn thương sọ não có thể để lại di chứng thần kinh nặng nề, gây yếu liệt vĩnh viễn, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Nhận diện "dấu hiệu vàng" để kịp thời cấp cứu

Từ những ca bệnh thực tế trên, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đưa ra lời khuyên đặc biệt quan trọng: Các bậc phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là khi trẻ bị va đập vùng đầu, dù ban đầu trẻ vẫn có vẻ tỉnh táo.

Gia đình cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu phát hiện các dấu hiệu cảnh báo bất thường như nôn trớ nhiều lần liên tục, cơ thể mệt lả, lừ đừ, ngủ gà khó đánh thức, hoặc xuất hiện tình trạng sưng tụ máu diện rộng ở vùng thái dương - đỉnh, chảy máu hoặc chảy dịch ở tai, mũi, cùng các biểu hiện co giật, yếu liệt tay chân. Việc chủ động theo dõi và đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, can thiệp kịp thời trong "giờ vàng" chính là yếu tố then chốt quyết định khả năng cứu sống bệnh nhi, đồng thời hạn chế tối đa những di chứng thần kinh đáng tiếc về sau.

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