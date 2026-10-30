Nhiều trải nghiệm quý cho U15 Việt Nam tại World Cup & Festival

Chiều 30-10 (giờ Việt Nam), tại Azerbaijan, đội tuyển U15 Việt Nam đấu U15 Hungary tại chung kết nhánh tranh hạng 81-84 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Các thành viên U15 Việt Nam và U15 Hungary thể hiện tinh thần hữu nghị. Ảnh: VFF

Trước đối thủ U15 Hungary chơi kỹ thuật và đầy sức mạnh, U15 Việt Nam gặp bất lợi khi để thủng lưới 2 bàn ở phút 12 và 20.

Sang hiệp 2, U15 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình và tìm kiếm cơ hội. Phút 32, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Trần Huy Huỳnh chớp thời cơ dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, U15 Hungary tái lập cách biệt 2 bàn ở phút 38 sau một pha phản công, với cú đệm bóng cận thành của cầu thủ số 13.

Không bỏ cuộc, U15 Việt Nam lập tức đáp trả. Phút 39, từ đường chuyền dài của Khắc Hiếu, Xuân Vinh xử lý kỹ thuật bên cánh phải rồi thực hiện cú cứa lòng chân trái vào góc cao, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ U15 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể thay đổi kết quả. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho U15 Hungary, đồng nghĩa U15 Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ 82 chung cuộc.

Nhìn lại hành trình tại Azerbaijan, U15 Việt Nam đã trải qua 10 trận đấu trong 6 ngày, ghi được 33 bàn thắng và có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ đến từ các nền bóng đá khác nhau. Đây là trải nghiệm quốc tế quý giá, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao khả năng thích ứng trong điều kiện thi đấu với cường độ cao.

Ngày 31-10, đội tuyển U15 Việt Nam trở về nước, khép lại hành trình tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 với nhiều bài học và trải nghiệm bổ ích cho quá trình phát triển trong thời gian tới.