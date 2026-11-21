Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại TKV.

Theo thông báo, một số khu đất của 5 đơn vị gồm Công ty Than Mạo Khê, Công ty Than Nam Mẫu, Công ty Than Vàng Danh, Công ty Than Cao Sơn và Công ty Than Uông Bí chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai như chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa điều chỉnh giấy chứng nhận theo quy định. Đến tháng 12-2025, TKV đã tổng hợp, báo cáo đề xuất phương án sắp xếp lại 1.047 cơ sở nhà, đất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (trước đây).

Theo báo cáo của TKV, một số cơ sở nhà, đất vẫn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Đất đai như chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa chuyển tên chủ sử dụng đất về TKV.

Tòa nhà trụ sở TKV tại Hà Nội chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất tại thời điểm thanh tra. Ảnh: Cổng thông tin TKV

Đáng chú ý, công trình Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản, tại lô 22E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy, số 3 Dương Đình Nghệ, Hà Nội, là trụ sở TKV, có tổng vốn đầu tư gần 3.800 tỷ đồng. Trong đó, 70% là vốn chủ sở hữu và 30% là vốn vay thương mại.

Công trình được đưa vào sử dụng từ ngày 19-9-2023. TKV đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp hơn 375 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, tập đoàn vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất. Theo Thanh tra Chính phủ, việc này chưa đúng quy định của Luật Đất đai.

Việc sử dụng tòa nhà làm văn phòng của TKV và cho thuê đã được Thủ tướng chấp thuận vào tháng 10-2023. Đến tháng 3-2026, mới có 2/13 đơn vị thuộc TKV và các đơn vị bên ngoài thuê văn phòng tại đây. Diện tích chưa cho thuê gần 10.000m², chiếm khoảng 32% tổng diện tích dự kiến cho thuê.

Theo báo cáo của TKV, từ tháng 3 đến tháng 5-2026, có 4/13 đơn vị về làm việc tại tòa nhà, nâng tỷ lệ lấp đầy lên hơn 86%. Diện tích còn lại gần 4.300m² dự kiến bố trí cho một số công ty thành viên sau khi TKV trả lại mặt bằng trụ sở tại số 226 Lê Duẩn, Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội hướng dẫn TKV hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai và cấp giấy chứng nhận tại lô đất 22E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Tòa nhà trụ sở TKV có tên Vinacomin Tower, nằm tại nút giao đường Dương Đình Nghệ - Trung Kính - Phạm Văn Bạch (Hà Nội), gồm 35 tầng nổi và 5 tầng hầm.