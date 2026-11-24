Xác định phương pháp bán than, đồng chưa phù hợp

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 466 về công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo kết luận, giai đoạn 2020-2024, TKV đã ban hành 41 quy chế liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Tập đoàn cũng thực hiện giám sát tài chính, tình hình chấp hành pháp luật, tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty con, đơn vị trực thuộc.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số tồn tại trong việc xác định giá bán than, giá bán đồng và thu phí nhãn hiệu.

Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hà Nội (Ảnh: TKV).

Cụ thể, Tổng giám đốc TKV ban hành giá bán than nhưng thiếu khung điều chỉnh độ ẩm theo TCVN 6930:2001, chưa phù hợp với thực tế do độ ẩm của than thay đổi theo từng thời điểm, ảnh hưởng đến trọng lượng than.

Trong công tác định giá và tiêu thụ đồng, TKV sử dụng phương pháp hệ số K (sàn) cố định, dựa trên bình quân giá bán của năm trước, trong khi phương pháp này không được quy định tại Quyết định số 138 của Tổng giám đốc Tập đoàn và không phù hợp với biến động của thị trường.

Việc TKV chỉ đưa một phần sản lượng đồng ra đấu giá, phần còn lại xác định giá theo kết quả đấu giá cũng được đánh giá chưa phù hợp với thực tế giá đồng luôn biến động.

Đáng chú ý, TKV tổ chức thu phí nhãn hiệu nhưng không có chứng thư định giá tài sản vô hình theo quy định về thẩm định giá.

Theo kết luận thanh tra, đến ngày 31/12/2024, Công ty Mẹ - TKV đầu tư góp vốn vào 51 doanh nghiệp với tổng giá trị 16.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư tại 38 công ty con là 16.049 tỷ đồng; 8 công ty liên kết là hơn 77 tỷ đồng và 5 đơn vị khác là trên 173 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020-2024, phần lớn các công ty con có lãi. Tuy nhiên, qua kiểm tra việc phân phối lợi nhuận sau thuế tại các công ty con, Thanh tra Chính phủ phát hiện 8 công ty chưa chia hết cổ tức từ lợi nhuận sau thuế. Số lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024 là gần hơn 1.900 tỷ đồng.

Tính theo tỷ lệ cổ phần của TKV tại 8 công ty này, giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho TKV đến hết năm 2024 là hơn 1.634 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định các công ty nêu trên đều có trên 50% vốn góp của nhà nước. Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, phần lợi nhuận còn lại phải được chia hết cho các cổ đông góp vốn.

Ngoài ra, có 6 công ty con thuộc TKV trích Quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định, với số tiền hơn 96 tỷ đồng. Khoản này phải hoàn nhập về lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức cho các cổ đông góp vốn. Theo tính toán, cổ tức Công ty Mẹ - TKV nhận được tăng thêm hơn 83 tỷ đồng.

Đối với Công ty Mẹ - TKV, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính cao hơn quy định, dẫn đến khoản lợi nhuận còn lại năm 2021 phải nộp ngân sách nhà nước hơn 129 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2023, TKV mới thực hiện kê khai và nộp khoản tiền này, chưa xác định và nộp tiền chậm nộp trong giai đoạn 2021-2022 theo quy định.

Trong giai đoạn 2020-2024, TKV giao khoán cho các đơn vị một số khoản chi phí cao hơn thực tế phát sinh tổng cộng hơn 290 tỷ đồng.

Trong đó, khoản tạm ứng cao hơn thực tế thực hiện là 99 tỷ đồng, gồm: Chi phí lãi vay dài hạn, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới giấy phép khai thác... Các đơn vị thuộc TKV chưa kê khai để hoàn trả khoản tạm ứng này.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu TKV quyết toán, thu hồi số tiền tạm ứng cao hơn thực tế.

Bên cạnh đó, đơn giá khoán một số yếu tố chi phí đầu vào như giá dầu, giá thép, giá điện cao hơn thực tế hơn 191 tỷ đồng. TKV được yêu cầu rà soát, xác định chi phí tính thuế theo đúng quy định pháp luật.

Qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản cố định tại một số chi nhánh và công ty con, Thanh tra Chính phủ phát hiện 9 chi nhánh và 3 công ty con trong giai đoạn 2020-2024 trích khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định, với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Thiếu thuế tài nguyên, nhiều khoản chi chưa đúng quy định

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra tồn tại trong thực hiện nghĩa vụ thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Qua so sánh sản lượng tính thuế tài nguyên của các công ty khai thác bán than cho Công ty Tuyển than Hòn Gai và Công ty Tuyển than Cửa Ông với sản lượng sau sàng tuyển của hai đơn vị, sản lượng tính thuế tài nguyên chênh lệch là gần 5 triệu tấn than trong giai đoạn 2020-2024.

TKV cho rằng, đơn vị khai thác đã xác định thuế tài nguyên căn cứ chứng thư thẩm định sản lượng, giá bán tương ứng từng loại than và thuế suất theo quy định.

Hoạt động khai thác than của TKV (Ảnh: TKV).

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc xác định sản lượng tính thuế phải căn cứ sản lượng than thu được sau sàng tuyển. Đặc thù tại TKV, đơn vị khai thác không thực hiện sàng tuyển mà đơn vị sàng tuyển chế biến theo yêu cầu thị trường.

Việc tận dụng lượng đá xít có trong than nguyên khai khiến sản lượng than thương phẩm xác định theo tiêu chuẩn cơ sở có thể lớn hơn sản lượng xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Do đó, cách xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên của TKV chưa phù hợp quy định. Thanh tra Chính phủ kiến nghị TKV tính thuế tài nguyên căn cứ sản lượng than thu được sau sàng tuyển, giá bán than thực tế ra thị trường và thuế suất theo quy định.

Đối với Tổng công ty Khoáng sản - TKV, trong năm 2020-2021, giá bán bình quân quặng sắt cao hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh Lào Cai quy định. Tổng công ty còn phải nộp bổ sung thuế tài nguyên hơn 3,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Mẹ - TKV hạch toán vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tiền sử dụng đất của 2 thửa đất chưa sử dụng, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn 2020-2022, với số tiền gần hơn 10 tỷ đồng. Khoản chi phí này phải được loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Thanh tra Chính phủ còn xác định việc áp dụng quy định chưa phù hợp trong hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại 6 công ty đã làm tăng chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn 2020-2026 hơn 463 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi giá tính thuế tài nguyên thay đổi; phê duyệt chưa đúng giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản điều chỉnh tăng thêm được xác định hơn 16 tỷ đồng.

Theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, TKV phải xác định lại các khoản thuế, phí, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, trích lập quỹ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định. Tổng số tiền thuế, phí phải nộp bổ sung được xác định hơn 129 tỷ đồng.