Chung tay lưu giữ ký ức lịch sử về Trường Sa

Tối 24/11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động hiến tặng, cung cấp tư liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do địa phương tổ chức.

Tỉnh Khánh Hòa phát động hiến tặng, cung cấp tư liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa.

Tại buổi lễ, nhiều tổ chức, đơn vị, nhà khoa học và cá nhân đã trao tặng những tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa về quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị tư liệu về quá trình khai phá, quản lý, bảo vệ và xây dựng quần đảo Trường Sa.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bảo tàng Trường Sa là bảo tàng chuyên đề về biển đảo và chủ quyền biển đảo, được định hướng trở thành thiết chế văn hóa, giáo dục đa năng, hiện đại, kết nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Theo ông Hà, công trình Bảo tàng Trường Sa đã chính thức được khởi công xây dựng tại xã Cam Lâm. Tuy nhiên, giá trị và sức sống của một bảo tàng không chỉ nằm ở quy mô kiến trúc hay công nghệ trưng bày mà quan trọng hơn là chiều sâu tư liệu, tính chân thực, khoa học và sức lay động từ những hiện vật gắn với câu chuyện lịch sử, con người cụ thể.

"Mỗi tấm hải đồ, trang nhật ký, bức thư tay, hình ảnh hay kỷ vật của người lính đảo, ngư dân bám biển… đều mang theo những ký ức quý giá, góp phần tái hiện quá trình đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và tình cảm gắn bó giữa đất liền với Trường Sa", ông Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Mũi Né, trao tặng các cổ vật qua nhiều thời kỳ do người dân phát hiện, trục vớt tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc tiếp nhận, sưu tầm các tư liệu, hiện vật không chỉ bổ sung nguồn tài liệu phục vụ trưng bày mà còn góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Từ ý nghĩa đó, UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các bộ, ngành Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập và đồng bào trong, ngoài nước tích cực hiến tặng, chuyển giao tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử liên quan đến Trường Sa.

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh làm đầu mối tiếp nhận thường xuyên. Ngoài hình thức tiếp nhận trực tiếp và qua đường bưu điện, đối với hiện vật có kích thước lớn, khó di chuyển hoặc cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, bảo tàng sẽ tổ chức các tổ công tác chuyên môn đến tận nhà, đơn vị để khảo sát, tiếp nhận.

Nhiều tư liệu, kỷ vật quý được trao tặng

Hưởng ứng lời phát động, tại buổi lễ, nhiều tổ chức, đơn vị, nhà khoa học và cá nhân đã trao tặng những tư liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa cho Bảo tàng Trường Sa.

Hội Ái mộ Bác sĩ Yersin và Tem Khánh Hòa trao tặng bộ tem chuyên đề về Trường Sa.

Trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao tặng các hiện vật, tư liệu và tranh ảnh về quần đảo Trường Sa. Hiện vật tiêu biểu được đại diện đơn vị trao tặng tại buổi lễ là lá cờ Tổ quốc có ghi tên nhiều đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cùng bộ chữ ký và con dấu thể hiện tình cảm của quân và dân nơi đảo xa.

Gia đình nhà báo Nguyễn Viết Thái trao tặng bộ ảnh và tài liệu về chuyến thăm, làm việc của Đại tướng Lê Đức Anh tại quần đảo Trường Sa năm 1988. Đây là những tư liệu quý, góp phần lưu giữ hình ảnh về một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, GS.TS. Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, trao tặng tuyển tập nghiên cứu về văn hóa biển đảo Việt Nam. GS.TS. Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cũng trao tặng các tư liệu, công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa biển đảo Việt Nam.

Cùng với đó, PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, trao tặng bộ sách và các công trình nghiên cứu về văn hóa đảo Việt Nam; TS Trần Đức Anh Sơn đại diện nhóm tác giả trao tặng các tư liệu, sách và bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa.

Đại diện Nhà trưng bày Hoàng Sa, (TP Đà Nẵng) trao tặng tập tư liệu báo chí, sách ảnh và bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Hội Ái mộ Bác sĩ Yersin và Tem Khánh Hòa trao tặng bộ tem chuyên đề về Trường Sa.

Nhiều tổ chức, nhà khoa học, cựu chiến binh và cá nhân đã trao tặng những tư liệu, hình ảnh, bản đồ, sách nghiên cứu và kỷ vật lịch sử quý về Trường Sa.

Đặc biệt, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Mũi Né, trao tặng các cổ vật qua nhiều thời kỳ do người dân phát hiện, trục vớt tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Ngoài các đơn vị, cá nhân nêu trên, Ban tổ chức còn tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa do các tổ chức, cá nhân khác trao tặng. Những đóng góp này sẽ được ghi nhận, tôn vinh trong không gian trưng bày của Bảo tàng Trường Sa.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, Trường Sa, Hoàng Sa không chỉ là những địa danh địa lý mà còn là một phần máu thịt trong lịch sử, văn hóa Việt Nam. Những tư liệu lịch sử, bản đồ, châu bản cùng phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của cư dân vùng biển là những minh chứng quan trọng về quá trình gắn bó lâu đời của người Việt với biển đảo.

GS.TS Nguyễn Chí Bền cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa trong công tác thẩm định, xây dựng nội dung trưng bày tại bảo tàng. Đồng thời, kêu gọi các nhà khoa học, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân tiếp tục tìm kiếm, hiến tặng những kỷ vật còn được lưu giữ trong các gia đình, thư viện và kho tư liệu, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu lịch sử về biển đảo Việt Nam.