Nhiều tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động hiến tặng, cung cấp tư liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa. Theo đó, buổi lễ sẽ diễn ra vào tối 24-11 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang và được livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Trong thời lượng 90 phút, chương trình sẽ xen kẽ các tiết mục nghệ thuật với phần chiếu phóng sự về tư liệu, hiện vật, kỷ vật Trường Sa. Tại buổi lễ, nhiều tổ chức, cá nhân sẽ trao tặng hiện vật, hình ảnh, tư liệu để trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa.

Theo Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã có 8 tổ chức, cá nhân hiến tặng hoặc đăng ký hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa. Đóng góp nhiều nhất là Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng), với 168 tư liệu gồm: Sách, ảnh và bản đồ về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh hiến tặng 78 bản đồ và 57 tư liệu về 2 quần đảo. UBND đặc khu Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) tặng một bộ tư liệu báo chí về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam sau năm 1975. Bảo tàng Cổ vật Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) hiến tặng 30 hiện vật gốm được khai quật từ các xác tàu đắm trên vùng biển Việt Nam. Đây là những chứng tích về hoạt động giao thương, hàng hải trên biển Đông qua nhiều thế kỷ.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Hải quân tặng 39 tư liệu ảnh về Trường Sa. Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tặng 5 ấn phẩm, trong đó có Tạp chí Lịch sử quân sự số đặc biệt về Hoàng Sa và Trường Sa (số 30, tháng 6-1988). Cùng với tạp chí là các cuốn sách nghiên cứu về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo. Nhiều cá nhân cũng góp phần làm phong phú nguồn tư liệu cho bảo tàng. Gia đình cố nhiếp ảnh gia Trần Minh Ngọc và nhiếp ảnh gia Văn Thành Châu (Khánh Hòa) tặng các tác phẩm ảnh về Trường Sa.

Bảo tàng Trường Sa được khởi công ngày 29-4-2026 tại xã Cam Lâm, dự kiến hoàn thành vào quý I/2028. Khi đi vào hoạt động, bảo tàng sẽ là “địa chỉ đỏ” lưu giữ, giới thiệu tư liệu, hiện vật về quần đảo Trường Sa, góp phần giáo dục truyền thống bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho các thế hệ.

Để làm phong phú nội dung trưng bày, ngày 13-10-2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng, chuyển giao, cung cấp tư liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử liên quan đến Trường Sa. UBND tỉnh giao Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, bảo quản các tư liệu, hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng.

Thông tin liên hệ việc tiếp nhận: Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 0258.3822277; ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Bảo tàng tỉnh, điện thoại: 0918.981.128; ông Mai Ngọc Đa - Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, điện thoại: 0989.008.809.