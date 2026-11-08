Nhiều tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với mưa lớn

* Hà Nội là một trong 26 tỉnh, thành phố được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày đầu tháng 11-2026. Thành phố đã ban hành phương án ứng phó thiên tai những tháng cuối năm, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành rà soát, chuẩn bị điều kiện cần thiết để hạn chế thiệt hại khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 8 đến 9-11, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm, vùng núi trời rét, có nơi dưới 13 độ C. Trước diễn biến này, các địa phương phía Bắc, trong đó có Hà Nội, được yêu cầu chú trọng bảo vệ sức khỏe người dân, hướng dẫn các biện pháp giữ ấm an toàn, phòng tránh nguy cơ ngộ độc khí khi sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Trong những ngày tới, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội là theo dõi sát diễn biến không khí lạnh, hướng dẫn người dân phòng tránh các nguy cơ đối với sức khỏe, đồng thời chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp khi nhiệt độ giảm sâu.

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* Ngày 8-11, Chủ tịch UBND TP Huế đã ra công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động theo dõi chặt chẽ dự báo, diễn biến mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, nhà nước.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát, rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi không bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí lực lượng phù hợp để theo dõi, cảnh báo và chủ động ứng phó.

Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai ứng phó mưa lũ, sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn.

* Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có công điện số 02/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tập trung theo dõi chặt bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan; chủ động sơ tán khỏi nhà không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vùng trũng, thấp dễ bị ngập lụt; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn các xã phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, bảo đảm kịp thời, hiệu quả…

* Trước cảnh báo thời tiết cực đoan và thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND vào ngày 8-11.

Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng. Đặc biệt, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải "đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết". Toàn tỉnh triển khai nghiêm túc theo phương châm "chủ động từ sớm, từ xa" với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất để phòng ngừa ở mức cao nhất.

Trong đó, các đơn vị phải bám sát nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền tại từng điểm xung yếu) và "3 sẵn sàng" (sẵn sàng phương án; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm; sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn).