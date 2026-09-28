Nhiều tỉnh thành công khai đường dây nóng tố lạm thu và dạy thêm sai quy định

Tại Tây Ninh, thực hiện Công văn số 6241/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông báo công khai đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị từ tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh và học sinh.

Cụ thể, danh sách cán bộ tiếp nhận gồm có Phó Giám đốc Sở Nguyễn Hồng Phúc qua số điện thoại 0918.977.844, Chánh Văn phòng Nguyễn Phúc Hiền qua số 02723.827.042, Trưởng phòng GDPT Dương Nguyên Quốc qua số 02723.826.180, và chuyên viên Văn phòng thường trực tiếp nhận Nguyễn Hoàng Nguyên qua số 0983.911.245.

Bên cạnh đó, người dân có thể gửi thông tin qua hộp thư điện tử vanphong.solongan@moet.edu.vn hoặc truy cập website https://sgddt.tayninh.gov.vn. Nội dung tiếp nhận tập trung vào việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục, các trường hợp thu không đúng quy định, lạm thu và việc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Sở GD&ĐT Tây Ninh lưu ý các tổ chức, cá nhân khi phản ánh cần cung cấp thông tin cụ thể, rõ ràng, chính xác về nội dung, cơ sở giáo dục, thời gian và các tài liệu liên quan để thuận lợi cho việc kiểm tra, xác minh và xử lý.

Nhiều sở giáo dục, địa phương và trường học đang công khai số điện thoại, hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Ảnh minh hoạ: HB

Tại Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống đường dây nóng với số điện thoại cố định 0204.3824.077 hoạt động trong giờ hành chính.

Đối với các khoản thu, người dân liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính qua các số điện thoại 0915.179.179 của ông Nguyễn Xuân Cường, 0912.897.245 của bà Nguyễn Thị Thanh Hải, 0912.777.911 của bà Giáp Thị Phương Nhung hoặc qua email pkttc@bacninh.edu.vn.

Đối với nội dung dạy thêm không đúng quy định, người dân liên hệ Phòng Giáo dục Tiểu học qua các số 0912.266.496 của ông Trần Văn Anh, 0919.585.191 của ông Nguyễn Huy Đạt, hoặc Phòng Giáo dục Trung học qua các số 0986.779.178 của ông Nguyễn Như Học, 0944.777.477 của bà Đào Thị Minh Hải cùng hai hộp thư điện tử pgdth@bacninh.edu.vn và phonggdtrh@bacninh.edu.vn.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh yêu cầu các trường học trên địa bàn thiết lập đường dây nóng riêng và công khai thông tin người tiếp nhận trên website của trường.

Tại Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố đường dây nóng qua số điện thoại 0210.3675.888 và hộp thư điện tử vanphong@phutho.edu.vn để tiếp nhận các ý kiến đóng góp và phản ánh từ người dân.

Tại Lào Cai, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng các cơ sở giáo dục khẩn trương vận hành đường dây nóng và hộp thư điện tử.

Sở Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để phân loại, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền, đồng thời các cơ sở giáo dục phải niêm yết công khai kênh tiếp nhận tại vị trí dễ quan sát để học sinh và phụ huynh thuận tiện theo dõi.

Tại Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo công khai số điện thoại đường dây nóng 02583.827882. Người dân cũng có thể trực tiếp đến nộp phản ánh tại Phòng Tiếp công dân của Sở đặt tại số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo sở khẳng định sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về thu chi và dạy thêm.

Tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đào Trọng Đức đã giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra và xử lý triệt để các sai phạm. Việc đồng loạt kích hoạt các kênh thông tin tiếp nhận trên phạm vi toàn quốc thể hiện quyết tâm cao của ngành giáo dục trong việc chấn chỉnh các bất cập ngay từ đầu năm học mới.