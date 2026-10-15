Kết quả này không chỉ cho thấy tín hiệu vui trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở những đơn vị còn được xem là vùng khó, mà hơn hết khẳng định rằng khoảng cách giáo dục ở các trường THPT trên địa bàn thành phố đã ngày càng được rút ngắn bằng nỗ lực tự thân của từng nhà trường, học sinh và đội ngũ.

Theo kết quả đội tuyển học sinh giỏi quốc gia TPHCM năm học 2026-2027 được Sở GD-ĐT công bố, bên cạnh những trường THPT đã có thương hiệu, truyền thống trong giáo dục mũi nhọn của thành phố như khối trường chuyên, gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương, THPT chuyên Lê Quý Đôn, và 1 số trường THPT thường là THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Gia Định, danh sách năm nay còn có sự góp mặt của nhiều trường THPT thường, không ít trong số đó nằm ở khu vực vùng ven, ngoại thành, điều kiện dạy học còn khó khăn. Có thể kể đến như THPT Ngô Quyền, phường Tân Mỹ; THPT Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì; THPT Trung Phú, xã Phú Hòa Đông; THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định; THPT Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định; THPT Nguyễn Huệ, phường Long Bình; THPT Trần Hưng Đạo, phường An Nhơn; THPT Nguyễn Công Trứ, phường Thông Tây Hội.

Điều đặc biệt, một số trường khu vực 3 cũng lần đầu góp mặt trong danh sách: THPT Võ Thị Sáu- Bà Rịa Vũng Tàu; THPT Vũng Tàu.

Nhiều “tín hiệu vui” trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố

Là một trong số ít trường THPT thường góp mặt trong danh sách với 2 học sinh giỏi quốc gia ở 2 bộ môn Lịch sử và Địa lý, thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định cho biết, nhà trường luôn tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp, khuyến khích thầy cô mạnh dạn ứng dụng phương pháp mới vào dạy học đại trà và dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển lịch sử, thầy Đỗ Mạnh Dương, giáo viên môn lịch sử, Trường THPT Võ Thị Sáu chia sẻ, trong bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy luôn trăn trở đưa lịch sử đến gần với học sinh, để học sinh yêu và say mê thực sự với môn học. “Khi dạy các em, tôi thường đi từ những ví dụ thực tế, hướng dẫn học sinh quan sát lịch sử qua tên đường, di tích, bảo tàng. Việc kết nối quá khứ với hiện tại sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn và có cái nhìn chính xác hơn về xã hội…”.

Sau hơn 1 năm “hòa chung” cùng không gian phát triển giáo dục TPHCM sau sắp xếp, năm học 2026-2027, Trường THPT Võ Thị Sáu- Bà Rịa Vũng Tàu (KV3) lần đầu tiên có 1 học sinh góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thành quả là niềm động viên rất lớn cho thầy trò nhà trường, cùng tiếp tục đổi mới dạy và học, tiếp nối thành quả giáo dục của thành phố.

Theo cô Nhung, kết quả trên ngoài nỗ lực của học sinh, giáo viên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường đã có nhiều đổi mới. Trong đó, giáo viên nghiên cứu vận dụng thêm phương pháp hiện đại, học hỏi thêm từ các trường bạn, đặc biệt là chú trọng đi sâu ngay từ giáo dục đại trà.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Thủy Tiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Long Bình phấn khởi cho biết, năm nay lần đầu tiên trường có 2 học sinh giỏi trong đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử, Địa lý.

Để có trái ngọt trên, cô Tiên cho biết nhà trường chú trọng xây dựng chế độ đãi ngộ và chính sách cho đội ngũ với một cơ chế đặc biệt, mang tính động viên rất lớn. Trong suốt hai tháng cao điểm (tháng 7, 8), nhà trường quyết định tính cho các cô giáo dạy đội tuyển hưởng chế độ tương đương 2 ngày làm việc/tuần (để chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98). Sau khi có kết quả, nhà trường có kế hoạch tuyên dương khen thưởng đột xuất, kịp thời trước toàn trường

“Khi người thầy được tiếp sức đúng lúc, đúng cách, được động viên, ghi nhận kịp thời những đóng góp thì chắc chắn sẽ chuyển hóa thành hành động cụ thể. Chúng tôi trao quyền để thầy cô xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với đặc thù của từng học sinh”, cô Tiên vui mừng.

Trường THPT Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì cũng lần đầu có 1 học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn. Với một ngôi trường vùng ven, việc có 1 học sinh bước vào đội tuyển quốc gia TPHCM không đơn thuần là một dấu mốc thành tích, mà là minh chứng cho sự chuyển dịch chiến lược trong công tác bồi dưỡng mũi nhọn.

Chia sẻ về chiến lược này, thầy Nguyễn Ảnh Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường xây dựng chiến lược dài hạn thay vì "chọn gà nòi" ngắn hạn. Chủ động phát hiện và ươm mầm năng lực học thuật ngay từ lớp 10-11 thông qua các câu lạc bộ chuyên sâu và chuyên đề nâng cao, thay vì dồn sức tập trung vào năm cuối cấp.

Song song đó, đổi mới phương pháp đồng hành cùng giáo viên. Nhà trường trao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn, tạo điều kiện tối đa về thời gian, tài nguyên học tập và kết nối chuyên gia, đồng thời giảm tải áp lực hành chính để thầy cô toàn tâm toàn ý truyền lửa.

“Điều quan trọng là nhà trường không đặt nặng huy chương hay thành tích từ sân chơi học thuật này, mà định hướng kỳ thi là không gian cọ sát và tích lũy trải nghiệm cho học sinh. Từ sự đồng hành của ban giám hiệu, sự theo sát động viên của giáo viên, trường đã xóa bỏ mặc cảm "trường non trẻ", khơi dậy niềm tin nội tại cho mỗi học sinh, rằng các em hoàn toàn đủ năng lực sánh bước cùng các bạn ở trường chuyên, trường trung tâm của thành phố”, thầy Nam chia sẻ.