Nhiều tiếng nổ vang lên tại thủ đô Saudi Arabia

Các phóng viên AFP nghe thấy nhiều tiếng nổ vang khắp thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hôm thứ Năm, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa vương quốc này và các tay súng Houthi tại Yemen tiếp diễn.

Houthi đã liên tiếp tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong những ngày gần đây.

Hôm thứ Tư, giới chức Saudi Arabia cho biết, 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay quốc tế của nước này, trong đó có sân bay tại thủ đô Riyadh, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công cả hai đầu mối giao thông hàng không.

Trước đó, lực lượng Houthi nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, trong bối cảnh xung đột với Saudi Arabia ngày càng leo thang. Saudi Arabia là bên hậu thuẫn chính phủ Yemen.

"Trong ngày thứ Ba và thứ Tư..., sân bay quốc tế Abha và sân bay quốc tế King Khalid đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở vật chất", cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan này cho biết, một công dân Ai Cập và một công dân Algeria thiệt mạng tại sân bay Abha, trong khi một công dân Sudan thiệt mạng tại sân bay ở Riyadh. Các cuộc tấn công khiến 36 người bị thương.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, hậu thuẫn các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen, cho biết trên mạng xã hội X rằng họ đã "phá hủy bệ phóng tên lửa đạn đạo" được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào Riyadh.

Trong một tuyên bố sau đó, liên minh trực tiếp cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau các vụ tấn công và khẳng định sẽ trả đũa.

Liên minh cho biết đã tiến hành không kích, phá hủy 82 "mục tiêu quân sự hợp pháp", trong đó có các cơ sở tên lửa đạn đạo đặt tại khu vực miền núi của Houthi, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống thông tin liên lạc và các địa điểm tập trung lực lượng của nhóm này.

Lực lượng Houthi, hiện kiểm soát phần lớn khu vực tây bắc Yemen, đang giao tranh với các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn để giành quyền kiểm soát lãnh thổ, sau khi nội chiến bùng phát trở lại vào tháng 7 và nhóm này chiếm được nhiều khu vực ven biển.

Hôm thứ Tư, Liên Hợp Quốc cho biết, giao tranh đã khiến hơn 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa và di dời đến những nơi khác trong nước.

Trong tuần này, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch phản công quy mô lớn và cho biết đã đẩy lùi các tay súng Houthi khỏi những khu vực chiến lược ven Biển Đỏ và thành phố cảng Mocha.

Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định vẫn giữ vững các vùng lãnh thổ do mình kiểm soát. Các nguồn tin quân sự từ cả hai bên được AFP liên hệ đều chưa ghi nhận thay đổi lớn nào trên thực địa.

Ảnh chụp màn hình này từ đoạn video do Trung tâm Truyền thông Ansarullah công bố ngày 7/10/2026, cho thấy một tay súng thuộc lực lượng Houthi đang bắn súng máy khi tấn công quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tại tỉnh Taiz. (Ảnh: AFP)

Những tuyên bố của các bên tham chiến chưa thể được kiểm chứng độc lập, do tình hình diễn biến nhanh chóng và việc tiếp cận hiện trường đối với các nhà báo gặp nhiều khó khăn.

Chuyến bay phải chuyển hướng

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi vừa nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh bằng một tên lửa đạn đạo. Cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu chính xác, nhờ ơn Thượng đế, và khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn", người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, tuyên bố hôm thứ Tư trên X.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, tên lửa đã bị đánh chặn.

Houthi cũng tuyên bố nhắm mục tiêu vào một đoàn xe tiếp tế quân sự gần sân bay tại Aden, thành phố được chính phủ Yemen sử dụng làm thủ đô lâm thời.

Hãng thông tấn Saba của chính phủ Yemen đưa tin tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào sân bay này.

Dẫn lời các cơ quan giao thông vận tải, Saba cho biết, một tên lửa rơi gần đường băng chỉ vài phút trước thời điểm dự kiến một chuyến bay từ Cairo hạ cánh. Chuyến bay buộc phải chuyển hướng đến Jeddah, Saudi Arabia.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết, máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng này cũng nhắm mục tiêu vào sân bay Abha của Saudi Arabia và căn cứ không quân King Khalid tại Khamis Mushait, đồng thời tuyên bố các đòn tấn công đã "đánh trúng mục tiêu chính xác".

Đây là lần thứ hai trong tuần Houthi tuyên bố tấn công sân bay chính của Riyadh.

Saudi Arabia dẫn đầu một liên minh quốc tế chống lực lượng Houthi từ năm 2015 và hiện tìm cách đẩy lùi những bước tiến mới nhất của nhóm vũ trang này.

Hôm thứ Hai, liên minh cho biết đang hỗ trợ trên không cho chiến dịch phản công của chính phủ Yemen.

Sau 4 năm ngừng bắn, nội chiến Yemen bùng phát trở lại vào tháng 7. Tháng trước, Houthi chiếm toàn bộ dải bờ biển phía tây của Yemen dọc Biển Đỏ.

Saba cũng đưa tin, Houthi phóng tên lửa nhằm vào thành phố Taiz, nơi do lực lượng chính phủ kiểm soát.

Chính phủ Yemen tuyên bố mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ do Houthi kiểm soát, nơi sinh sống của phần lớn dân số cả nước và phần lớn đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này trong hơn một thập kỷ.

Thế Hải (Theo France 24 phối hợp với AFP, Aljazeera)