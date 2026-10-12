Nhiều tiến sĩ lọt top 17 ứng viên Quả Cầu Vàng 2026

Ngày 8/10, Hội đồng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2026 công bố danh sách 17 nhà khoa học trẻ tiêu biểu được đề cử xét chọn Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026.

Danh sách được chọn lọc từ 71 hồ sơ hợp lệ tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng giải thưởng.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi quy chế giải thưởng lần đầu mở rộng phạm vi xét chọn từ 5 lên 10 lĩnh vực, bám sát danh mục công nghệ chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Quyết định 21 của Thủ tướng.

17 ứng viên tiêu biểu đề cử xét chọn Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng 2026. Ảnh: BTC

Các lĩnh vực bao gồm: Công nghệ số; Công nghệ mạng di động thế hệ sau, an ninh mạng và lượng tử; Robot và tự động hóa; Công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng; Năng lượng và vật liệu tiên tiến; Chip bán dẫn; Môi trường và phát triển bền vững; Biển, đại dương và lòng đất; Hàng không và vũ trụ; Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Trong đó, 4 lĩnh vực lần đầu được bổ sung đã thu hút 11 hồ sơ hợp lệ. Toàn bộ 71 hồ sơ hợp lệ quy tụ 2 Phó giáo sư, 47 Tiến sĩ và 14 Thạc sĩ; có 18 ứng viên đang học tập, làm việc tại nước ngoài, cho thấy sức hút và sự quan tâm của giải thưởng đối với trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ Việt Nam trên toàn cầu.

Theo thông tin từ ban tổ chức, qúa trình xét chọn không chỉ đánh giá thành tích đã đạt được, mà còn chú trọng tính phù hợp của hồ sơ với lĩnh vực đăng ký, liêm chính khoa học, chất lượng các công trình tiêu biểu, giá trị của sản phẩm, giải pháp, mức độ đóng góp của cá nhân, khả năng ứng dụng thực tiễn.

Bên cạnh đó, năng lực dẫn dắt nghiên cứu, sự đa dạng trong thành tích và những đóng góp cho cộng đồng cũng là những khía cạnh quan trọng được Hội đồng đánh giá.

Tại phiên họp ngày 7/10, Hội đồng đã chọn 17 ứng viên xuất sắc thuộc 9 lĩnh vực vào vòng công bố công khai. Danh sách cụ thể như sau:

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QCV2026_Danh sách TOP20.pdf

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Quy chế mới cũng quy định các cá nhân vào Top 20 tiêu biểu sẽ nhận giấy chứng nhận và được ưu tiên bảo lưu xét chọn năm sau.

Dự kiến cuối tháng 10, Hội đồng sẽ họp phiên thứ hai để chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất trao giải Quả Cầu Vàng 2026.