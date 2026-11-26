Ngày 26-27/11, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam, các bệnh viện, trung tâm huyết học – truyền máu trên cả nước tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc năm 2026.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho biết, Bộ Y tế đánh giá cao những bước tiến của chuyên ngành Huyết học – Truyền máu Việt Nam. Từ chẩn đoán hình thái tế bào, miễn dịch, di truyền tế bào đến sinh học phân tử, giải trình tự gen, ghép tế bào gốc tạo máu và các phương pháp điều trị nhắm trúng đích, Việt Nam đang từng bước tiếp cận và làm chủ những thành tựu của y học hiện đại.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc hội nghị.

Sự phát triển của chuyên ngành đã mở ra cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh mà trước đây còn rất hạn chế về phương pháp và khả năng can thiệp.

Cùng với đó, công tác vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản và cung ứng máu, chế phẩm máu ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, khoa học hơn, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi cả nước.

Để triển khai và ứng dụng các kỹ thuật mới và tiên tiến nhất trên thế giới vào điều trị bệnh lý huyết học, đặc biệt là ung thư máu, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị chuyên ngành Huyết học – Truyền máu phát triển khoa học công nghệ, tiếp tục đầu tư nghiên cứu về sinh học phân tử, di truyền, miễn dịch, ghép tế bào gốc tạo máu, điều trị nhắm trúng đích; đồng thời chủ động nghiên cứu, tiếp cận các liệu pháp tế bào, liệu pháp miễn dịch và liệu pháp gen tiên tiến trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện khoa học, pháp lý và đạo đức nghiên cứu.

Đặc biệt, cần quan tâm nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, sinh học phân tử, đặc điểm di truyền và đáp ứng điều trị của người bệnh Việt Nam, từ đó xây dựng các chiến lược chẩn đoán, điều trị phù hợp với thực tiễn nước ta.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chuyên ngành Huyết học – Truyền máu đồng bộ, liên thông trên phạm vi toàn quốc.

Củng cố hệ thống truyền máu quốc gia theo hướng hiện đại, an toàn, chủ động và bền vững, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và thu hẹp khoảng cách về năng lực chuyên môn giữa các vùng, miền.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ yêu cầu Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành, không chỉ làm tốt nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh mà còn phải là trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, tham mưu chính sách và dẫn dắt sự phát triển của chuyên ngành trên phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu, nhà khoa học tham gia phiên hội thảo.

"Sau hội nghị này, Bộ Y tế mong muốn những vấn đề khoa học có giá trị, những sáng kiến và đề xuất thiết thực sẽ được tổng hợp, chuyển hóa thành các chương trình nghiên cứu, các nhiệm vụ chuyên môn và những kiến nghị chính sách cụ thể để Bộ Y tế cùng các đơn vị xem xét, triển khai", Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu năm nay quy tụ gần 1.700 đại biểu, trong đó có sự tham gia của 10 chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Úc, Anh, Đức, Đan Mạch, Singapore, mang đến những cập nhật tiến bộ trên thế giới trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý huyết học đang rất được quan tâm hiện nay như: Liệu pháp tế bào CAR-T, ghép tế bào gốc, điều trị các bệnh lơ-xê-mi, u lympho...Hai ngày hội nghị ghi nhận hơn 100 báo cáo khoa học diễn ra trong 4 phiên toàn thể, 13 phiên hội thảo chuyên đề và 2 phiên thi báo cáo viên trẻ.

Chia sẻ về những tiến bộ vượt trội của chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, PGS.TS Bạch Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết, ghép tế bào gốc trong điều trị ung thư máu đã có những tiến bộ vượt bậc, giúp tăng gấp đôi cơ hội sống sót so với phương pháp hóa trị thông thường.

Trước đây bắt buộc người hiến tế bào gốc phải phù hợp HLA 100% với người ghép, nhưng hiện nay chỉ cần phù hợp 50% (ghép nửa hoà hợp). Tiến bộ này giúp hầu hết bệnh nhân có chỉ định ghép đều tìm được người hiến trong gia đình (bố, mẹ, con cái).

Giới hạn độ tuổi ghép tế bào gốc được mở rộng (đã thực hiện ghép cho bệnh nhân 60 tuổi), đồng thời phối hợp đa dạng nguồn tế bào gốc từ máu dây rốn và máu ngoại vi.

Mặc dù đóng vai trò chủ yếu là hỗ trợ hóa trị liều cao, kỹ thuật này vẫn mang lại hiệu quả kéo dài sự sống đáng kể như trường hợp bệnh nhân đa u tuỷ xương sau khi ghép tế bào gốc tự thân đã sống khỏe mạnh suốt 20 năm qua.

Theo PGS.TS Bạch Quốc Khánh, ung thư máu khó điều trị hơn nhiều so với các loại ung thư thể đặc (như ung thư vú, ung thư tuyến giáp – những bệnh có thể phẫu thuật cắt bỏ hoặc xạ trị). Ung thư máu được ví như "nguồn nước ngầm bị nhiễm", tế bào ung thư lưu thông và ẩn nấp khắp nơi trong cơ thể nên không thể phẫu thuật cắt bỏ hay thay thế hoàn toàn như ghép gan hay ghép thận.

Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam cho rằng, về bản chất, ghép tế bào gốc không trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư mà đóng vai trò hỗ trợ cho hóa trị liệu liều cao (giúp phục hồi hệ tạo máu sau khi dùng hóa chất liều tối đa để diệt tế bào ung thư). Ghép tế bào gốc giúp giảm tỷ lệ tái phát nhưng chưa thể coi là phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn.

"Hoá trị thông thường đối với bệnh máu ác tính chỉ có khoảng 20–30% bệnh nhân sống trên 5 năm, trong khi ghép tế bào gốc nâng tỷ lệ này lên 50–60% (gấp đôi cơ hội sống). Vì vậy, ghép tế bào gốc là cứu cánh quan trọng duy nhất cho các trường hợp bệnh nhân bị tái phát hoặc không đáp ứng với hóa trị thông thường", PGS.TS Bạch Quốc Khánh chia sẻ.

Ngày nay, ngoài ghép tế bào gốc, xu hướng điều trị mới cho người mắc bệnh máu ác tính đã có nhiều tiến bộ vượt trội, đó là thuốc nhắm trúng đích và liệu pháp CAR-T.

PGS.TS Bạch Quốc Khánh cho biết, thuốc nhắm trúng đích thế hệ mới liên tục ra đời, nhiều loại rất tốt và đặc biệt có hiệu quả với người bệnh. Thuốc giúp kéo dài thời gian sống trung bình cho bệnh nhân đa u tủy xương lên tới 10 năm (so với 3 năm ở thời kỳ ghép tế bào gốc tự thân ban đầu và 5 năm ở thế hệ thuốc nhắm đích thứ nhất).

Đối với liệu pháp tế bào CAR-T, khác với ghép tế bào gốc, CAR-T khi vào cơ thể sẽ chủ động tìm và tiêu diệt trực tiếp tế bào ung thư. Đây là liệu pháp rất mới và mang lại hiệu quả điều trị cao cho người mắc bệnh máu ác tính.

Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cùng với Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị triển khai kỹ thuật CAR-T thông qua hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất thủ công với Viện Sức khỏe Hoa Kỳ (NIH), mở ra cơ hội sống cho người bệnh.