Nhiều thuận lợi nhờ chủ động tham mưu sớm

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ tư lệnh Quân khu 9 luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở và đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng quân sự cấp xã. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, đã có trên 80% ban CHQS xã, phường có nơi làm việc theo quy chuẩn thống nhất, có phòng làm việc riêng cho chỉ huy trưởng, cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, có kho cất vũ khí, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định; khu nhà ở, nhà bếp, nhà tắm, khu vệ sinh được xây dựng riêng biệt, sạch sẽ, bảo đảm yêu cầu sinh hoạt hằng ngày. Nhiều đơn vị còn chủ động mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý đối tượng, huấn luyện... Vì thế, dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ban CHQS xã, phường ở tỉnh Đồng Tháp luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính chủ động rất cao. Các đồng chí đã phát huy phương châm “tận dụng, tiết kiệm, hiệu quả”, chủ động sắp xếp lại nơi làm việc, bố trí nơi nghỉ phù hợp; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có...

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác tuyển quân năm 2027 và quản lý quân nhân dự bị tại Ban CHQS xã Đồng Sơn. Ảnh: PHAN THẮNG

Theo quy định hiện hành, ban CHQS cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao nên điều kiện cơ sở vật chất, huấn luyện hiện tại chưa đáp ứng đủ. Thấy trước vấn đề này, ngay trong quá trình tổ chức lại ban CHQS cấp xã, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bàn giao, quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất; đồng thời nắm chắc những khó khăn, vướng mắc của từng địa phương để tham mưu cho cấp có thẩm quyền từng bước giải quyết. Về phía tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã rà soát toàn bộ hệ thống trụ sở, phương tiện và cơ sở vật chất; trên cơ sở đó bố trí, điều chuyển, tiếp tục sử dụng hoặc đầu tư những cơ sở phù hợp. Trong phương án xử lý các cơ sở còn lại, tỉnh xác định ưu tiên bố trí trụ sở cho các lực lượng ở cơ sở, trong đó có lực lượng quân sự...

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt đề án quy hoạch, xây dựng trụ sở, trường bắn, thao trường huấn luyện cho ban CHQS cấp xã tại Quyết định số 3302/QĐ-BQP ngày 26-6-2026. Theo quyết định này, tiêu chuẩn, định mức diện tích đất quy hoạch xây dựng trụ sở đối với khu vực đô thị khoảng 1.400m2, khu vực đồng bằng khoảng 3.700m2; trường bắn diện tích tối thiểu 1,6ha; thao trường huấn luyện diện tích tối thiểu khoảng 2,5ha. Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành công tác đưa vào quy hoạch đất quốc phòng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050, báo cáo về Quân khu để trình Bộ Quốc phòng.