Nhiều thí sinh Olympia không vô địch Tuần vẫn vào Chung kết, thậm chí chiến thắng

Tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Trần Võ Gia Bảo và Đoàn Lê Anh Đức là hai gương mặt đặc biệt khi đều từng về nhì ở vòng thi Tuần nhưng vẫn giành quyền góp mặt trong cuộc đua tranh vòng nguyệt quế năm. Thực chất, đây là trường hợp nghe có vẻ lạ nhưng không hề hiếm gặp. Đã có một số thí sinh từ vị trí hạng nhì cuộc thi Tuần, băng băng vào Chung kết năm và thậm chí giành chiến thắng.

Trần Võ Gia Bảo và Đoàn Lê Anh Đức vào Chung kết năm dù chưa từng thắng vòng thi Tuần.

Ở mùa thi thứ 26 mới nhất, Trần Võ Gia Bảo và Đoàn Lê Anh Đức đi tiếp sau khi về nhì ở vòng Tuần. Gia Bảo đạt 260 điểm ở trận Tuần, sau đó lần lượt giành chiến thắng ở vòng Tháng với 210 điểm và vòng Quý I với 175 điểm. Trong khi đó, Anh Đức đạt 230 điểm ở vòng Tuần, trước khi giành vòng nguyệt quế Tháng với 330 điểm và Quý IV với 220 điểm.

Trước đó, Phạm Thị Ngọc Oanh của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 11 là trường hợp tiêu biểu. Trước khi giành chiến thắng ở vòng Quý I với 275 điểm, nữ sinh này từng về nhì ở cả vòng Tuần lẫn vòng Tháng, lần lượt đạt 195 và 220 điểm. Sau đó, Ngọc Oanh tiếp tục thể hiện bản lĩnh ở Chung kết năm và đăng quang với 230 điểm.

Một trường hợp khác là Trần Ngọc Minh, cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Sau các vòng Tuần và Tháng có kết quả sít sao, cô giành chiến thắng ở cuộc thi Quý II, giành quyền góp mặt tại Chung kết năm và đăng quang với 325 điểm, trở thành Quán quân Olympia đầu tiên.

Hay từng về nhì ở vòng thi Tháng như Nguyễn Hoàng Khánh cũng là trường hợp hiếm hoi. Nam sinh Trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) là nhà vô địch Olympia năm thứ 21, song từng về nhì ở vòng Tháng với 270 điểm, kém người chiến thắng Nguyễn Quang Huy 10 điểm.

Từng về nhì vòng Tháng, Hoàng Khánh vẫn băng băng tiến vào Chung kết và chiến thắng.

Sở dĩ có trường hợp nghe có vẻ kỳ lạ này là vì những thí sinh này sở hữu số điểm về nhì cao nhất trong giai đoạn thi Tuần hay thi Tháng. Chính vì vậy, họ nhận được tấm vé đi tiếp vào vòng tiếp theo để rồi giành được vị trí cao nhất ở vòng đó để lọt vào đến Chung kết. Chính vì vậy, hoàn toàn có thể có trường hợp một thí sinh chưa từng thắng cuộc thi Tuần nhưng vẫn có khả năng giành được vòng nguyệt quế tại Chung kết năm như thường. Với thể thức này, Đường Lên Đỉnh Olympia mở ra cơ hội cho các thí sinh biết bứt phá sau những lần vụt mất ngôi vị cao nhất trong suốt 1 năm diễn ra cuộc thi. Một trận Tuần chưa thành công không nhất thiết khép lại giấc mơ chạm tay vào vòng nguyệt quế Chung kết năm.