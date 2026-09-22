Nhiều thế hệ nghệ sĩ tri ân Tổ nghề sân khấu

Lễ giỗ Tổ sân khấu là dịp để người làm nghề nhìn lại truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ, tiếp nối và sáng tạo.

Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL), lãnh đạo nhà hát cùng các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, người lao động và đông đảo nghệ sĩ đang công tác tại đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nghệ sĩ thực hiện nghi thức dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với những thế hệ đi trước đã dành tâm huyết, tài năng cho sân khấu. Đây cũng là dịp để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu và nhìn lại truyền thống của nhà hát.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nhà hát luôn quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng. Những đóng góp của các thế hệ đi trước đã góp phần tạo dựng vị thế của nhà hát, đồng thời làm phong phú đời sống nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Các đại biểu và nghệ sĩ thành kính dâng hương trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu.

Việc duy trì lễ giỗ Tổ hằng năm không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với nghề. Sự gặp gỡ giữa các thế hệ cũng tạo điều kiện để những giá trị, kinh nghiệm nghề nghiệp được tiếp nối.

Phát huy truyền thống, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật, đồng thời tìm kiếm những cách thức phù hợp để đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu vì vậy vừa là nghi lễ tri ân tiền nhân, vừa là dịp để những người làm nghề nhắc nhớ cội nguồn, gìn giữ truyền thống và tiếp tục sáng tạo những giá trị mới cho sân khấu Việt Nam.