Nhiều thế hệ nghệ sĩ thanh nhạc hội ngộ trong đêm nhạc đặc biệt

Chương trình là hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời tri ân các thế hệ nhà giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhiều nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy và trưởng thành từ mái trường này đã trở lại sân khấu, cùng thể hiện những ca khúc gắn với ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ.

Đêm hội ngộ hiếm có của những giọng ca hàng đầu làng nhạc Việt.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn, PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, cho biết hành trình 70 năm không chỉ ghi dấu sự phát triển của một đơn vị đào tạo mà còn là chặng đường trưởng thành của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Theo bà, bên cạnh kỹ thuật, người nghệ sĩ cần có cảm xúc, nhân cách nghệ thuật và trách nhiệm với những giá trị mình chuyển tải để tiếng hát có thể ở lại lâu dài trong lòng công chúng.

PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình.

Những màn kết hợp của các giọng ca nhiều thế hệ

Mở đầu chương trình là ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nhạc sĩ Hoàng Vân, qua phần thể hiện của NSƯT Phương Nga, Sao Mai Bích Hồng và Thu Hằng. Tiếp đó, NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh lần đầu tiên cùng đứng chung sân khấu trong ca khúc “Nhạc rừng” của nhạc sĩ Hoàng Việt. Cả ba nghệ sĩ đều gắn bó với công tác giảng dạy thanh nhạc.

Một trong những cuộc hội ngộ đáng chú ý khác là sự kết hợp của NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang trong tác phẩm “Bình Trị Thiên khói lửa” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Sự xuất hiện của ba giọng ca gạo cội nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Trong phần giao lưu, NSND Quang Thọ nhớ lại quãng thời gian theo học tại trường từ năm 1972. Sau khi tốt nghiệp và công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc, năm 1985, ông trở lại Nhạc viện giảng dạy và từng đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc giai đoạn 2001-2008. Nam nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến Khoa ngày càng phát triển, đào tạo nhiều thế hệ học trò đạt thành tích trong sự nghiệp.

NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang hội ngộ trong tiết mục “Bình Trị Thiên khói lửa”

NSND Dương Minh Đức cũng chia sẻ niềm xúc động khi trở lại mái trường từng gắn bó. Sau thời gian giảng dạy tại trường Quân đội, khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục trở về Học viện để truyền dạy cho các thế hệ học trò. Trong khi đó, NSND Ngọc Khang nhấn mạnh vai trò của người thầy không chỉ ở việc truyền đạt kỹ thuật thanh nhạc mà còn ở việc bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và khát vọng biểu diễn cho học trò.

Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội, chương trình có sự góp mặt của các giọng ca thuộc nhiều thế hệ. NSƯT Tân Nhàn và Sao Mai Thu Hà thể hiện “Hai quê” của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ. Ca sĩ Anh Thơ trình diễn “Sông ơi đừng chảy” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và song ca cùng NSƯT Việt Hoàn trong “Gửi em ở cuối sông Hồng” của nhạc sĩ Thuận Yến.

NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng mang đến “Khát vọng” và bản mashup “Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Trong phần giao lưu, NSƯT Đăng Dương nhắc lại những năm tháng theo học đàn bầu tại Học viện từ khi mới 7-8 tuổi, trước khi chuyển sang học thanh nhạc năm 1992. Anh bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy từng dìu dắt mình như NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ và NSND Lê Dung.

Sự xuất hiện của NSND Thanh Lam và ca sĩ Mỹ Linh cũng là điểm nhấn của đêm nhạc. Sau khi thể hiện “Hà Nội đêm trở gió”, Mỹ Linh kết hợp cùng NSND Thanh Lam trong ca khúc “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Hai nghệ sĩ tiếp tục mang đến những màu sắc riêng qua phong cách biểu diễn khác biệt. Sau đó, NSND Thanh Lam trình diễn “Không thể và có thể” của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Chương trình còn có sự tham gia của Quang Hà với ca khúc “Ngỡ”; Khánh Ly và Nguyễn Trần Trung Quân kết hợp trong “Gọi anh”; Đào Nguyên Vũ và Thăng Long thể hiện bản mashup “Ngày xưa ơi - Về đi em”. Khép lại đêm nhạc là ca khúc “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua phần trình bày của Thu Hằng và Hương Ly.

Tiếp nối truyền thống đào tạo thanh nhạc

“70 năm - Những thanh âm ngân mãi” được xây dựng với những tác phẩm gắn với người thầy, quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Qua phần thể hiện của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, chương trình tái hiện những giai điệu quen thuộc, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ học trò và thầy cô gặp gỡ, chia sẻ những kỷ niệm về quá trình học tập, giảng dạy và hoạt động nghệ thuật.

Theo PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, phía sau một tiếng hát là quá trình khổ luyện, vốn sống, văn hóa và khả năng rung động trước vẻ đẹp của con người, quê hương, đất nước. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, Khoa Thanh nhạc chú trọng bồi dưỡng cảm xúc, nhân cách nghệ thuật và trách nhiệm của người nghệ sĩ.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đào tạo nhiều nghệ sĩ, giảng viên có đóng góp cho đời sống âm nhạc trong nước. Chương trình “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” là dịp để các thế hệ nghệ sĩ trở về, nhìn lại chặng đường đã qua và tiếp tục nhắc nhớ vai trò của người thầy trong việc truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm, bồi đắp tình yêu âm nhạc cho lớp học trò tiếp nối.