Nhiều thế hệ nghệ sĩ tham dự Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 17 và Giỗ Tổ sân khấu dân tộc

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát biểu. (Ảnh: HOÀNG LAM)

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Ngày 12/8 âm lịch hàng năm là ngày hội truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn tới tiên tổ, các bậc tiền nhân đã vượt qua mọi định kiến của xã hội để sáng tạo nên một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo có giá trị, làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là dịp để tri ân khán giả yêu sân khấu, những người đã đồng hành cùng các văn nghệ sĩ, góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi đã điểm lại những hoạt động nổi bật của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thời gian qua.

9 tháng đầu năm 2026, Hội đã tổ chức Trại sáng tác ở Cần Thơ cho 15 tác giả khu vực phía nam; phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số”; phối hợp Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hoá dân tộc tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo sư Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc”…

Trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho các cá nhân. (Ảnh: HOÀNG LAM)

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X tại Nhà hát Hồ Gươm; triển khai các hoạt động cho việc tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng diễn ra vào tháng 10/2026. Hội cũng duy trì hoạt động thăm hỏi hội viên dịp Tết Nguyên Đán; tổ chức Lễ trao giải thưởng sân khấu năm 2025 và triển khai công tác năm 2026; tôn vinh các nghệ sĩ tròn 70, 80, 90 tuổi.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, Hội sẽ tập trung triển khai những hoạt động trọng tâm như: tổ chức trại sáng tác tại Nhà sáng tác Tam Đảo (cuối tháng 9); tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng (tháng 10); phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Cuộc thi Tài năng Diễn viên Chèo toàn quốc và Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc; tổ chức chấm, xét, trao giải thưởng nghệ thuật năm 2026.

Trong không khí kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi kêu gọi giới nghệ sĩ sân khấu cả nước thắt chặt đoàn kết, đem hết sức mình cùng nhau sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng để phục vụ nhân dân, góp phần đưa nền sân khấu Việt Nam phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, nỗ lực thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ, hoàn thành sứ mệnh quang vinh của người nghệ sĩ sân khấu với đất nước, với nhân dân.

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam cho các nghệ sĩ. (Ảnh: HOÀNG LAM)

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các nghệ sĩ sân khấu đã thực hiện nghi lễ dâng hương Tổ nghề. Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân thuộc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội giai đoạn 2020-2025; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam tặng các nghệ sĩ hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp sân khấu.

Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XVII và giỗ Tổ sân khấu dân tộc không chỉ là dịp để những người làm sân khấu tri ân Tổ nghề, nhìn lại truyền thống nghề nghiệp, mà còn giúp những người làm nghề được bồi đắp niềm tự hào, tiếp thêm động lực sáng tạo, từ đó bền bỉ gìn giữ, làm mới và lan tỏa giá trị sân khấu trong đời sống đương đại.

Ngày 4/1/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg, lấy ngày 12/8 âm lịch hàng năm là Ngày Sân khấu Việt Nam. Việc tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam hàng năm hướng tới mục đích động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của nền sân khấu Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm sân khấu và hoạt động sân khấu có ý nghĩa để phục vụ công chúng, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, cổ vũ toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.