Nhiều thế hệ nghệ sĩ miệt mài tập luyện cho đêm nhạc 'Những thanh âm ngân mãi'

Không khí tập luyện diễn ra khẩn trương nhưng cũng đầy cảm xúc. Trên sân khấu, các NSND Quang Thọ, Ngọc Khang, Dương Minh Đức cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội miệt mài rà soát từng câu hát, chăm chút từng chi tiết trong phần trình diễn.

Dù đã có nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, các nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, chỉn chu và nhiệt huyết. Sự tận tâm ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm với chương trình mà còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” có sự hội ngộ của NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh trong một tác phẩm âm nhạc Việt Nam kinh điển. Các nghệ sĩ dành nhiều thời gian tập luyện cùng dàn nhạc, thống nhất cách xử lý tác phẩm và phối hợp trên sân khấu nhằm mang đến phần trình diễn ăn ý.

NSND Quang Thọ và NSND Ngọc Khang luyện tập trước đêm diễn. Ảnh: BTC

NSƯT Diệu Linh cho biết, đã lâu chị và các đồng nghiệp mới có dịp đứng chung trên sân khấu nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, xen lẫn chút lo lắng. Vì vậy, việc tập luyện kỹ lưỡng là cần thiết để các nghệ sĩ tìm lại sự hòa quyện trong giọng hát và cảm xúc biểu diễn.

Với NSND Hà Thủy, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là dịp những người từng trưởng thành từ mái trường Học viện được trở về, tiếp tục đồng hành và cống hiến. Nữ nghệ sĩ xúc động chia sẻ, dù tuổi tác đã cao, giọng hát không còn căng tràn sức trẻ như trước, nhưng mỗi lần được đứng trên sân khấu, cảm xúc và tâm hồn người nghệ sĩ vẫn luôn vẹn nguyên.

Cùng chung niềm tự hào, NSƯT Kim Phúc bày tỏ sự háo hức khi được gặp lại thầy cô, đồng nghiệp và các thế hệ học trò. Việc tham gia chương trình lần này, đối với chị không chỉ là một cuộc hội ngộ nghệ thuật mà còn là dịp nhìn lại hành trình gắn bó với nơi đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của mình.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình và nhạc sĩ Lưu Hà An - Giám đốc âm nhạc, ê-kíp đang tập trung hoàn thiện từng tiết mục, bảo đảm sự kết nối hài hòa giữa các phần biểu diễn.

Theo TS. NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Chỉ đạo sản xuất chương trình, điều đáng quý trong quá trình chuẩn bị là tình yêu, sự gắn bó và tâm huyết mà các thế hệ thầy trò dành cho mái trường.

NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh tại buổi tập. Ảnh: BTC

Chị cho biết, từ các nghệ sĩ gạo cội đến đội ngũ giảng viên và học trò kế cận đều tham gia tập luyện với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm. Những tình cảm được vun đắp qua từng buổi tập sẽ là yếu tố góp phần tạo nên cảm xúc cho đêm diễn.

Chương trình “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” được xây dựng như hành trình nhìn lại 70 năm đào tạo, sáng tạo và cống hiến của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với sự tham gia của các nghệ sĩ trưởng thành từ mái trường này, đêm nhạc quy tụ nhiều giọng ca thuộc ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

Các nghệ sĩ nhiều thế hệ hội tụ tại chương trình. Ảnh: BTC

Đạo diễn sân khấu, ca sĩ Ngọc Châm, Giám đốc Vàng son một thuở cho biết, ê-kíp hướng đến xây dựng không gian biểu diễn sang trọng, trang trọng nhưng gần gũi, làm nổi bật các sắc màu âm nhạc và sự tiếp nối giữa những thế hệ nghệ sĩ.

Chương trình không chỉ tôn vinh chặng đường phát triển của Khoa Thanh nhạc mà còn khắc họa những đóng góp của các thế hệ thầy và trò đối với nền âm nhạc Việt Nam.

Đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra tối 14/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.